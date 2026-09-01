Piden a ayuntamientos de Coahuila no crear más impuestos en Leyes de Ingresos

La diputada local de Coahuila, Beatriz Fraustro Dávila, dijo que el Congreso del Estado está haciendo un llamado a los municipios de la entidad para que eviten la incorporación de nuevos impuestos dentro de sus Leyes de Ingreso, además de dejar en claro a los gobiernos de esas localidades que en caso de que decidan aplicar dichos gravámenes tendrán que justificarlo plenamente y discutirlo con los diferentes sectores de la sociedad.

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la LXIII Legislatura aseguró que es entendible que debido a los severos recortes que en los últimos años han tenido que enfrentar los gobiernos municipales, algunos de estos estén considerando la incorporación de nuevos impuestos.

Sin embargo, indicó que en la capacitación que se ofreció la semana pasada a los funcionarios municipales se hizo hincapié en que antes que todo los gobiernos locales deben ser más eficientes en el gasto para que la austeridad se proyecte hacia el interior de los municipios y no a la sociedad.

Además, recordó que el Congreso también fue muy claro en la postura de que en estas Leyes de Ingresos se aplicara el 4 por ciento en materia de inflación.

“Hemos venido trabajando acerca de eso, en lo que tiene que ver con el comportamiento, de las leyes, de los impuestos nuevos, acerca también del aumento, que no sean excedidos en todas las leyes municipales. Ya traemos un ejercicio con los ayuntamientos, ya los capacitamos al respecto, ya les mandó su servidora precisamente la recomendación del banco nacional en el que realmente se establece un crecimiento del cuatro por ciento”, dijo la diputada.

Aseguró que es el mismo conservadurismo que se manejó el año pasado, a efecto de que se perciba muy poco este aumento.

“Vigilaremos los conceptos nuevos y que ningún municipio ofrezca una no justificación a un tema de un aumento gradual. Entendemos también que varios de los municipios por ciertas adecuaciones necesitan tanto cambiar conceptos como homologar condiciones, entonces a la mejor eso podría aumentar, pero siempre y cuando esté muy justificado, haya sido consensado y sobre todo socializado con la gente”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)