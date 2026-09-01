Invitan a Festival de la Manzana en San Antonio de las Alazanas

Será de 12 al 16 de septiembre de este 2026, habrá música en vivo, venta de productos locales y amenidades en torno al fruto característico de Arteaga

Con una programación que reunirá tradición, gastronomía, cultura y entretenimiento, este martes, en rueda de prensa, se presentó la edición 2026 del Festival de la Manzana que se llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre de este 2026 en San Antonio de las Alazanas, Arteaga.

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, remarcó que durante cinco días, los coahuilenses y visitantes disfrutarán de eventos dentro del Festival como una Tracto Rodada, Cabalgata, el concurso del Mejor Pay de Manzana, callejoneada y la Coronación de la Reina de la Manzana.

En cuanto a su programa musical, se destacó la presentación, el 12 de septiembre, a las 12 de la medianoche, de Raúl Hernández Jr, mientras que para el 15 de septiembre se tienen contemplados bailables regionales y diversas presentaciones musicales, coincidiendo además con el Grito de Independencia que se realizará a las 10:30 de la noche, para posteriormente dar paso a la presentación de Miguel Galindo, ex integrante del Grupo Liberación.

Se estima que el Festival de la Manzana dejará una derrama económica cercana a los 40 millones de pesos, beneficiando principalmente a productores y comerciantes que podrán ofertar sus productos.

La cartelera completa ya está disponible en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Arteaga y de la propia alcaldesa Ana Karen Sánchez.

«Estamos esperando alrededor de 60 mil personas y tenemos una derrama económica de entre 35 y 40 millones de pesos, esto incluye toda la cadena que interviene, desde productores, artesanos, comerciantes, cabañeros y todos ellos reciben el beneficio directo de la realización de este Festival de la Manzana», destacó la alcaldesa de Arteaga.

«Una celebración que ya es toda una tradición y que representa muchísimo de lo que somos en Coahuila, hablar del Festival de la Manzana es hablar de San Antonio de las Alazanas, de sus productores, de sus familias y de una tradición que ha pasado de generación en generación», agregó Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo de Coahuila. (OMAR SOTO)