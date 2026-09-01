Invitan en Saltillo a concierto «Estampas de México» con la Orquesta de Cámara

La presentación se realizará este miércoles 2 de septiembre a las 7 de la tarde en el Convento de los Frailes Mínimos, como parte de una propuesta para celebrar la música y el folclor mexicano

Con un recorrido musical por distintas expresiones del folclor nacional, este miércoles 2 de septiembre se llevará a cabo en Saltillo el concierto «Estampas de México», a cargo de la Orquesta de Cámara de Saltillo.

La presentación está programada para las 7 de la tarde en las instalaciones del Convento de los Frailes Mínimos, ubicado en Guerrero Sur número 563, en la Zona Centro de Saltillo. El acceso al público en general será a través de cooperación voluntaria, que será destinada a apoyar a la congregación de los Frailes Mínimos.

El programa busca acercar al público a la riqueza cultural y musical de México mediante una propuesta que combina la interpretación de música de cámara con elementos representativos de las distintas regiones y tradiciones del país.

«Esta es la tercera edición que hacemos el concierto, cada edición son nuevos estados que vamos incluyendo para tener un poco más de repertorio folclórico de la República Mexicana, en esta ocasión tocaremos música del folclor del estado de Hidalgo, de Oaxaca, por supuesto Coahuila», compartió Edwin Alejandro Rosales Sariñana, director de la Orquesta de Cámara de Saltillo. (OMAR SOTO)