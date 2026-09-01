Cerrará el Congreso este período ordinario con intensa actividad Legislativa y en otras áreas: Luz Elena Morales

Señala que además de los informes de resultados y la revisión del Paquete Económico, vienen actividades, reformas de ley e iniciativas sobre diversos temas

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, dijo que a partir de este martes, las diputadas y diputados que integran la LXIII Legislatura tendrán un muy completo cierre del período ordinario y de su tercer año de funciones, ya que en los siguientes meses les espera una agenda repleta de actividades.

Señaló que entre estas últimas se incluyen, además del informe del gobernador y los de otros funcionarios, la revisión del paquete económico de Coahuila, así como aprobación de las Leyes de Ingresos de los municipios y también el análisis de varias reformas de ley e iniciativas sobre diversos temas.

“Sin duda viene un período ordinario de cierre, muy completo, tenemos temas, los que ya vienen de cajón en la ley, el informe del gobernador, comparecencias, los informes de la Comisión de Derechos Humanos, del Fiscal, el Paquete Económico, las Leyes de Ingresos y con eso prácticamente cerramos lo que es noviembre y diciembre, pero también estos meses tenemos más actividades aparte de las sesiones ordinarios que se estarán desarrollando como de costumbre los días martes”.

Mencionó que está planeado para las próximas semanas un evento donde se presentará un diagnóstico de la prevención del embarazo adolescente, para cuya realización se contó con la intervención con una colectiva de la ciudad de Saltillo para ver de qué manera se pueden seguir fortaleciendo las leyes en materia de prevención y colaborar con las instituciones que atienden esta problemática que está afectando a muchas niñas y adolescentes.

“Por otro lado estaremos presentando en el mes de octubre el Diccionario Biográfico de Legisladoras Coahuilenses, un diccionario que se ha actualizado, el primero lo presentamos hace tres años en la anterior legislatura, viene una renovación, estaremos lanzando distintas convocatorias, órganos internos de control, vendrán en las siguientes semanas también, están pendientes cuatro de renovarse”, agregó.

Morales Núñez dijo que en cumplimiento a la Ley de Preseas y Condecoraciones, se emitirá próximamente una convocatoria para reconocer a coahuilenses destacados que están trabajando de manera sobresaliente por la entidad en diferentes ámbitos. (ÁNGEL AGUILAR)