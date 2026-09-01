Detiene Comisaría a 24 por beber en vía pública; ya suman 239

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que, durante este fin de semana, 24 personas fueron detenidas por consumir bebidas embriagantes en la vía pública.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix dijo que ya suman 239 personas detenidas por el mismo motivo en cinco fines de semana.

“En lo que va de este operativo contra la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública se ha detenido a 239 personas. Estamos muy atentos a este tema, que ha sido una consigna de nuestro alcalde Javier Díaz González, así como una petición por parte de la ciudadanía”, dijo Garza Félix.

Respecto a las 24 detenciones que corresponden a este fin de semana, la Comisaría de Seguridad informó que la mayor parte se registró en las colonias La Minita, Nuevo Teresitas, La Amistad y María de León.

“Queremos que la ciudadanía camine por las calles y se sienta segura, por eso la implementación de este operativo, que busca fortalecer la paz y la tranquilidad que distinguen a Saltillo como la capital más segura de México”, agregó Miguel Ángel Garza.

Añadió que la multa por consumir bebidas en la vía pública es de 4 mil 600 pesos.

El comisionado puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 414-11-14 y los grupos ciudadanos de WhatsApp para reportar personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. (El Heraldo de Saltillo)