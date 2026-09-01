Intensifica Javier Díaz limpieza de arroyo en la Nueva Tlaxcala

Instruye alcalde reforzar las labores preventivas en los cauces naturales de la ciudad

Ante la importancia de mantener limpios los cauces naturales y reducir riesgos durante las lluvias, el alcalde Javier Díaz González intensificó las acciones preventivas de limpieza y deshierbe en arroyos que atraviesan diversas colonias de Saltillo.

Por instrucción del alcalde Díaz González, cuadrillas de “Aquí Andamos” llevan a cabo una limpieza profunda y deshierbe del Arroyo Madre, que atraviesa la colonia Nueva Tlaxcala y que corre paralelo a la calle Fabián de Aquino, donde retiran basura, maleza y diversos desechos que obstruyen el paso del agua, con el objetivo de disminuir posibles riesgos para las familias que habitan en este sector.

De manera simultánea, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ayuntamiento de Saltillo reforzó la atención en la colonia Amistad, donde se llevó a cabo una jornada de limpieza integral y deshierbe del arroyo ubicado a la altura de las calles 20, 26 y 31, entre las vialidades Santa Rosalía y San Valentín.

El alcalde Javier Díaz mantiene su estrategia de prevención y atención permanente de arroyos, cauces y puntos donde se puede acumular agua, como parte de las acciones para anticipar posibles afectaciones por las condiciones climatológicas y proteger la seguridad y el patrimonio de las familias.

Asimismo, el Gobierno Municipal reitera el llamado a la ciudadanía a evitar a toda costa tirar basura y desechos en estos cauces naturales de agua y espacios públicos, a fin de contribuir a mejorar la salud pública de la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)