Lleva Instituto de las Mujeres acciones de prevención a empresas de Saltillo

Brindan información para identificar y prevenir situaciones de violencia, acoso y hostigamiento en el ámbito laboral

Como parte de las acciones que realiza de manera permanente el Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo, personal de esta dependencia ha llevado pláticas de prevención a diferentes empresas de la ciudad.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, señaló que estas acciones se realizan en seguimiento a las instrucciones del alcalde Javier Díaz González para que este organismo sea un aliado de las mujeres saltillenses.

“Seguimos llevando estas pláticas que han sido muy bien recibidas y son solo una de las estrategias de apoyo que brindamos para el bienestar de las mujeres en Saltillo”, comentó Fernández Tonone.

La funcionaria municipal informó que se ha acudido a empresas como HL MANDO, Lennox, Ikano Industry México, SEIL Rentals e IAC (International Automotive Components), así como a Alsuper Plus V. Carranza, con el objetivo de acercar información y herramientas que permitan identificar y prevenir situaciones de violencia hacia las mujeres.

Entre los temas que se abordan se encuentran la prevención del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, mientras que en Alsuper Plus V. Carranza se inició con violencia digital y se brindó además información sobre acoso, hostigamiento y acecho.

Fernández Tonone agregó que en estas actividades también participa personal masculino, a fin de fortalecer la prevención y contribuir a generar entornos laborales más seguros y respetuosos para las mujeres.

El Instituto Municipal de las Mujeres mantiene estas acciones en empresas y centros laborales de Saltillo como parte del trabajo permanente de prevención y atención de las violencias contra las mujeres. (El Heraldo de Saltillo)