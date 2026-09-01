Mantiene Ramos Arizpe beneficio de recargos a un peso del predial

Con el objetivo de facilitar la regularización de contribuyentes y apoyar la economía de las familias, comercios y propietarios de inmuebles, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe mantiene vigente el beneficio de recargos a un peso, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar este incentivo y ponerse al corriente en sus obligaciones municipales.

El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, explicó que este esquema se implementa con autorización del Cabildo y permite reducir considerablemente la carga que representan los recargos acumulados, además de incentivar una mayor participación de los ciudadanos en el pago de sus contribuciones.

“Es un proceso que se lleva año tras año, autorizado por el Cabildo, donde tenemos los recargos a peso. Esto es para motivar a la ciudadanía y estamos muy agradecidos porque, gracias a su participación, hemos tenido un buen ingreso de predial”, señaló.

Solís Rodríguez hizo extensiva la invitación tanto a propietarios de casas habitación como a comerciantes y demás contribuyentes que tengan algún adeudo para que se acerquen a la Tesorería Municipal o utilicen las alternativas digitales disponibles para regularizar su situación.

Indicó que las cajas municipales brindan atención de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, mientras que quienes buscan evitar traslados pueden efectuar su pago en línea, modalidad que cada vez registra una mayor aceptación entre la población.

“Tenemos muchas facilidades. Los pagos se pueden hacer en línea y es algo muy sencillo. Hemos tenido un incremento en la participación de la ciudadanía y cada vez más gente está pagando de esta manera, lo cual es muy bueno”, expresó.

El funcionario reconoció que todavía existe un sector de la población, principalmente adultos mayores, que prefiere acudir personalmente a las cajas para recibir su comprobante impreso; sin embargo, entre los contribuyentes más jóvenes ha crecido de manera importante el uso de las herramientas digitales.

El tesorero destacó además la respuesta favorable de los habitantes de Ramos Arizpe en materia de impuesto predial, al señalar que el municipio ya superó la meta de recaudación establecida en 240 millones de pesos. (EDUARDO SERNA)