Ramos Arizpe fortalece mantenimiento vial con bacheo

Atiende Gobierno Municipal colonias, fraccionamientos y sectores industriales para mejorar las condiciones de movilidad

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, mantuvo durante todo agosto los trabajos de bacheo y mantenimiento vial en distintos puntos de la ciudad, con acciones enfocadas en mejorar las condiciones de circulación y atender vialidades de colonias, fraccionamientos y sectores industriales.

A través de la Dirección de Bacheo y Vialidad, del 1 al 31 de agosto se desplegaron trabajos en Las Haciendas, Guanajuato de Arriba, Manantiales, El Cactus, Santa Fe, El Mirador, Manantiales del Valle, Torremolinos, Nuevo Ramos, Valle de los Pinos, Parajes de los Pinos, Jardines de Analco, Analco, Fidel Velázquez y Lomas del Valle.

Las labores también comprendieron La Esmeralda, Portales del Valle, El Cura, fraccionamiento Alissa, Manantiales del Bosque, Quinta Manantiales, Villa Magna, Blanca Esthela y Del Valle, además de intervenciones en la Zona Industrial de Ramos Arizpe, en el sector de Mabe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el mantenimiento de las calles forma parte de las tareas que requieren atención continua debido al tránsito cotidiano y al crecimiento que registra Ramos Arizpe.

“Tenemos una ciudad que todos los días tiene muchísimo movimiento, tanto en nuestras colonias como en la zona industrial, y eso nos exige estar trabajando constantemente en las vialidades. Durante agosto las cuadrillas estuvieron en diferentes sectores y vamos a continuar atendiendo los puntos que lo necesitan, porque queremos calles en mejores condiciones para las familias de Ramos Arizpe”, expresó.

Gutiérrez Merino destacó que la atención a las vialidades se realiza procurando abarcar distintos sectores de la ciudad y responder gradualmente a las necesidades detectadas.

“Ramos Arizpe sigue creciendo y eso también significa más vehículos, más traslados y un mayor uso de nuestras calles. La indicación es seguir en territorio, avanzar colonia por colonia y atender las vialidades para que la gente pueda trasladarse de una manera más segura y ordenada”, agregó.

Por su parte, el director de Bacheo y Vialidad, José Ángel Soto, informó que durante agosto las cuadrillas municipales trabajaron en diversos puntos de la zona urbana, además de atender sectores con importante flujo vehicular.

“Durante todo el mes estuvimos trabajando en diferentes colonias y fraccionamientos. La labor se desarrolla directamente en las vialidades donde se requiere la intervención y continuamos avanzando hacia distintos sectores de la ciudad conforme a la programación de los trabajos”, finalizó el funcionario municipal. (ACONTECER)