Alta formalidad laboral y capital humano fortalecen atractivo industrial de Ramos Arizpe

Municipio mantiene condiciones para recibir nuevas inversiones; proyecta para 2026 alrededor de mil 400 millones de dólares y 7 mil nuevos empleos

La alta formalidad laboral, la disponibilidad de capital humano y la preparación académica de la población son algunas de las principales fortalezas de Ramos Arizpe para brindar certidumbre a las empresas instaladas y atraer nuevos proyectos de inversión, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones de QSMX, que representan una inversión superior a los 180 millones de pesos y más de 350 empleos, el alcalde señaló que Ramos Arizpe ha construido un entorno competitivo sustentado no solo en su infraestructura y ubicación estratégica, sino también en una fuerza laboral especializada que durante décadas se ha desarrollado junto con la industria automotriz y manufacturera.

Acompañado de Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila, y Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, así como de directivos de QSMX y representantes del sector industrial, Gutiérrez Merino destacó que cada nueva inversión confirma la confianza del sector productivo en las condiciones que ofrecen Ramos Arizpe y Coahuila.

“Tenemos gente preparada, trabajadores con experiencia y una cultura industrial que se ha construido durante muchos años. Eso representa confianza para las empresas que ya están aquí y también para quienes analizan a Ramos Arizpe como destino de nuevas inversiones”, destacó.

Destacó que factores como la ubicación privilegiada, infraestructura, conectividad, mano de obra calificada, seguridad y estabilidad han permitido consolidar al municipio como uno de los principales polos industriales del norte del país.

Gutiérrez Merino agregó que el Gobierno Municipal trabaja en coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener estas condiciones y reiteró que la administración municipal continuará como facilitadora y aliada de las empresas que decidan instalarse, permanecer o ampliar sus operaciones en Ramos Arizpe.

Sostuvo que los indicadores disponibles respaldan esta fortaleza. De acuerdo con información de Data México, de la Secretaría de Economía federal, alrededor de 35.2 por ciento de personas, casi 30 mil habitantes de Ramos Arizpe, cuentan con estudios entre preparatoria y licenciatura. Esto significa que, al momento del último Censo (2020), más de una tercera parte de la población contaba con estudios de educación media superior o licenciatura.

A ello se suma el peso del empleo formal. Durante 2026, Ramos Arizpe ha superado los 111 mil trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, indicador de la fortaleza de una economía altamente industrializada y con amplia cobertura de seguridad social.

Perspectivas de desarrollo

El alcalde señaló que las perspectivas de nuevos proyectos empresariales para 2026 contemplan una inversión estimada en mil 400 millones de dólares, así como la generación de alrededor de 7 mil nuevos empleos en diversos sectores productivos.

Actualmente, Ramos Arizpe cuenta con 15 parques industriales y concentra más de 120 mil empleos vinculados con su dinámica productiva, cifra equivalente a alrededor del 12.5 por ciento de los empleos de Coahuila, lo que consolida al municipio como uno de los principales motores industriales de la entidad.

El crecimiento también mantiene una importante participación de capital extranjero. Durante 2025 se concretaron seis proyectos empresariales provenientes de Alemania, India, China, Taiwán y Canadá, que en conjunto representaron una inversión aproximada de 117 millones de dólares y la generación de mil 500 empleos.

Respaldo de Coahuila a la inversión

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares Martínez, reconoció el crecimiento alcanzado por QSMX desde su nacimiento en Ramos Arizpe y refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de acompañar a quienes emprenden, invierten y generan fuentes de trabajo.

Una empresa de Ramos Arizpe

De acuerdo con Roberto Espinosa Castañeda y Lorena Díaz Celestino, fundador y directora de QSMX respectivamente; la empresa inició operaciones en Ramos Arizpe en 2014 ofreciendo servicios y soluciones para la industria automotriz. Ha extendido sus operaciones a diferentes regiones de México y Estados Unidos.

La empresa desarrolla soluciones para fabricantes automotrices y proveedores, además de realizar actividades de manufactura, fabricación de componentes y estructuras metálicas, logística, inspección especializada, control de calidad y soporte a operaciones en planta. (ACONTECER)