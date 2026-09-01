A LA BÁSCULA

Narcoterrorismo

De acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española, lo que ocurrió este domingo en Ojo Caliente, Zacatecas, donde se hizo estallar un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Municipal, es un acto de terrorismo.

La definición es la realización de actos violentos para tratar de infundir terror entre la sociedad, y ello retrata perfectamente lo sucedido en Ojo Caliente, en un día que debió haber sido festivo para la comunidad, porque era el inicio de los festejos por la Feria de la Tuna y la Uva, por lo que a la hora del atentado y por el lugar en que se situaba el edificio de la comandancia, había muchos civiles caminando por las calles aledañas.

Claro que los estallidos de coches bomba provocan terror y pánico entre la población, y vengan de donde provengan, la autoridad debe asumir el papel y la responsabilidad que le corresponder para no permitirlo. A pesar de la destrucción que se provocó tras el estallido, las autoridades no han informado si alguna persona perdió la vida, si bien se reportan 10 personas heridas, dos de ellas de gravedad, así como dos policías.

En nuestro país, los gobiernos de cualquier color, siempre han rechazado que sean actos terroristas como los del domingo pasado en Ojo Caliente, pero les agrade o no, eso es lo que son, actos terroristas, y no se les puede llamar de otra manera. En el actual gobierno sobre todo, esa palabra los pone a temblar porque al ligarlo con el Cártel Jalisco Nueva Generación, prácticamente le estarían dando la razón al gobierno norteamericano, que ha clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales.

¿Pero de qué otra forma se le puede llamar?

Todavía aún resulta más increíble, la reacción de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, y quien calificó como ‘normal’ el estallido del coche bomba frente a las instalaciones policiacas municipales en Ojo Caliente porque, sostuvo, el combate a la delincuencia provoca este tipo de respuestas del crimen organizado, “señal clara que se está combatiendo a fondo el crimen”.

¿De verdad, Ricardo, es normal? ¿O normalizas el narco terrorismo para proteger a tu hermano? ¿Pensarías y dirías lo mismo si los hechos hubiesen sido en un estado gobernado por otro partido, sobre todo en uno priista a los que les guardas un odio y rencor ancestral?

Según las mediciones del oficialismo, externadas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el estado de Zacatecas había venido registrando un descenso poco creíble en el número de homicidios dolosos o muertes violentas -como quiera usted llamarles-, aunque para los analistas en materia de seguridad y crimen organizado, esa caída estadística tenía su origen en que las dos principales organizaciones criminales que se disputan la plaza, mantenían negociaciones y en calidad de mientras habrían establecido lo que se le conoce en el argot como una ‘pax narca’.

De acuerdo con registros de medios, hacia finales del año pasado el CJNG dio a conocer en redes sociales un video a través del cual lanzaban una amenaza a los directores de policía de varios municipios, entre ellos el de Ojo Caliente, así como contra la policía estatal, ya que se les acusaba de estar al servicio de ‘La Mayiza’.

Hace un par de años se registró el estallido de un par de coches bomba en Jerécuaro y en Acámbaro en Guanajuato, que parecieron ser actos concertados porque fueron casi sucesivos, y ambos causaron destrucción en los alrededores; en Acámbaro frente a la Comandancia de la Policía municipal, por lo que tres policías resultaron heridos, uno de ellos, de gravedad.

La noche del 15 de septiembre de 2008, durante la ceremonia del ‘Grito’ en Morelia, se registró la explosión de un par de granadas, con saldo de siete personas fallecidas y 132 heridos, algunos de ellos con pérdida de extremidades o lesiones que les provocaron incapacidad permanente.

El 15 de julio de 2010 en Ciudad Juárez, se hizo estallar un coche bomba, tras lo cual cuatro personas perdieron la vida. Un policía federal, un par de desconocidos, y el médico Guillermo Ortiz -que se había acercado a auxiliar porque previo se había registrado un ataque a balazos en el que habían herido en la cabeza al policía-, perdieron la vida. Cuando la gente intentó acercarse para ayudar a los afectados del primer evento, sobrevino la explosión del coche bomba.

En ninguno de los casos, los gobiernos del momento han aceptado que se trate de terrorismo, aunque en los hechos eso es lo que son. Aunque si en los anteriores casos se le dio la vuelta, en el del domingo en Ojo Caliente se le va a llamar de mil formas antes de aceptar que fue obra del narcoterrorismo, porque ahora la diferencia es que tienen encima al ‘juez mundial’, Donald Trump, que ha calificado a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales

laotraplana@gmail.mx

X= @JulianParraIba