Mi Tienda del Ahorro llega a Torreón; generará más de 400 empleos

La nueva sucursal de H-E-B en La Joya impulsará la proveeduría lagunera y fortalecerá la economía local.

Torreón, Coahuila.- Gracias al impulso que la Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís mantiene para atraer inversiones y generar oportunidades de desarrollo en todos los sectores de la ciudad, este martes se llevó a cabo la colocación de la primera piedra de la primera sucursal de Mi Tienda del Ahorro de H-E-B en Torreón, ubicada en el sector La Joya.

La llegada de esta nueva tienda representa una inversión de 371 millones de pesos, y contribuirá directamente a la generación de oportunidades laborales para las familias de Torreón, con la creación de más de 157 empleos directos y 245 empleos indirectos.

Además, el proyecto tendrá un impacto importante en la economía regional, ya que parte de los productos que se comercializarán en esta sucursal serán adquiridos a proveedores de la Comarca Lagunera, lo cual fortalecerá las cadenas de suministro locales y ampliará las oportunidades para productores y empresas de la región.

De igual manera, los empleos que generará esta nueva sucursal serán ocupados por talento local, en favor de que los beneficios de esta inversión lleguen directamente a las familias de Torreón y en particular, a quienes habitan en este sector de la ciudad.

El director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, destacó la importancia de que nuevas inversiones continúen llegando a diferentes zonas del municipio, al señalar que el desarrollo económico debe reflejarse en más empleos, servicios y oportunidades para la población.

«Esta tienda representa un beneficio muy importante para la comunidad, no solamente por los empleos que va a generar, sino también por las oportunidades que abre para nuestros proveedores locales. Su llegada a La Joya demuestra que Torreón está creciendo en todas sus zonas y que seguimos impulsando un desarrollo económico que llegue a cada vez más sectores de nuestra ciudad», señaló el director.

Asimismo, Valdés Quintanilla reiteró que la Administración Municipal continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la Iniciativa Privada para atraer inversiones, fortalecer la proveeduría local, generar empleos y promover un crecimiento equilibrado en las distintas zonas de Torreón.

En el evento participaron el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna, en representación del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; Hugo Dávila, secretario de Desarrollo Urbano de La Laguna, en representación del gobernador; además de directivos de H-E-B México y Mi Tienda del Ahorro, representantes de organismos sociales, proveedores, aliados estratégicos y socios, quienes dieron el arranque formal a la construcción de esta nueva sucursal. (El Heraldo de Saltillo)