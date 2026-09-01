Proponen ciudadanos esquema de captación de agua para Saltillo

Vecinos y vecinas presenta un diagnóstico al Municipio y a la empresa Aguas de Saltillo y proponen una política integral para le gestión del agua en la ciudad

La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo y el Gobierno Municipal acordaron iniciar una ruta técnica para actualizar el diagnóstico sobre la situación hídrica de Saltillo, revisar la información disponible y avanzar hacia la construcción de una política pública integral para la gestión sustentable del agua.

El acuerdo se alcanzó durante la Mesa 2: Agua, realizada este martes 1 de septiembre en el Auditorio de la Unidad Administrativa Municipal, como parte del proceso de trabajo derivado del documento “Saltillo Frente a la Realidad: un análisis vecinal y académico”.

En la reunión participaron Armando López Romero, Coordinador de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo; Francisco Saracho Navarro, Secretario del Ayuntamiento; Iván José Vicente, Director General de Aguas de Saltillo (AGSAL); Alfonso González Vélez, Secretario Técnico; y Marco Flores, Coordinador de Planeación Urbana del IMPLAN, además de representantes vecinales, académicos y especialistas.

Durante el evento se presentó un diagnóstico que identifica una presión hídrica estructural en Saltillo, asociada al crecimiento urbano, la dependencia del agua subterránea, la presión sobre los acuíferos, la variabilidad climática y las condiciones de la infraestructura.

Ante este escenario, la Organización de Vecinas y Vecinos planteó que la seguridad hídrica debe abordarse desde la planeación urbana, infraestructura, medio ambiente, prevención de riesgos y gobernanza, atendiendo de manera integral el ciclo del agua y no únicamente mediante una mayor extracción.

Captar el agua de lluvia

La propuesta plantea aprovechar el agua de lluvia como recurso para Saltillo, mediante infraestructura pluvial de bajo costo, sistemas de infiltración, rehabilitación de arroyos y jardines de lluvia.

También se propone impulsar la captación de agua a escala ciudad en escuelas, mercados, viviendas y otros espacios, para reducir escurrimientos e inundaciones y contribuir a la recuperación del ciclo hídrico.

Gestión del agua

La propuesta plantea pasar de una visión centrada en extraer y distribuir agua a una gestión integral que relacione el recurso con el territorio. Esto implica proteger cauces y zonas de infiltración, aprovechar el agua de lluvia, impulsar el tratamiento y reúso, y considerar el impacto del crecimiento urbano.

Para ello se plantean siete líneas de acción, con infraestructura pluvial inteligente, monitoreo, gestión vecinal, prevención de inundaciones y soluciones ecológicas como corredores verdes, reforestación, pavimentos permeables y humedales urbanos.

Esta propuesta busca atender de manera directa las interrupciones, bajas presiones y desigualdades territoriales en el suministro.

Entre sus planteamientos se encuentran un sistema municipal de reporte y alerta, protocolos con tiempos máximos de respuesta, abastecimiento alterno en colonias críticas, modernización de pozos y redes, sectorización inteligente, atención a fugas, seguridad energética para infraestructura estratégica, reúso de agua tratada y mecanismos permanentes de transparencia y participación vecinal.

Arroyo Cevallos

Uno de los casos concretos planteados fue el de la calle Tezcatlipoca, en la colonia Los Pinos, donde la Organización tiene documentadas solicitudes de atención desde el 18 de agosto de 2020.

El proyecto plantea una recuperación integral de la vialidad y el cuidado del arroyo Ceballos, ante problemas de erosión del talud, deslaves, acumulación de tierra y basura, hundimientos y daños en el pavimento asociados a los escurrimientos.

La propuesta contempla gaviones, muros de contención, revestimiento con piedra y vegetación, limpieza del cauce, reforestación, barreras vegetales, drenaje pluvial y canalización de escurrimientos.

El presupuesto estimado en la documentación presentada se ubica entre 12 y 16 millones de pesos, considerando protección hidráulica y del talud, rehabilitación de la calle, espacio público y acciones ambientales y vecinales.

Durante la reunión, el secretario del Ayuntamiento planteó la necesidad de contar con una información integral y actualizada, distinguiendo aquellos datos que continúan vigentes de los que requieren revisión o corrección.

También señaló la importancia de utilizar el apoyo técnico del IMPLAN para segmentar las problemáticas y determinar cuáles corresponden al ámbito municipal, cuáles requieren coordinación estatal y cuáles involucran competencias federales.

“El planteamiento busca evitar que las decisiones sobre el agua se construyan a partir de información fragmentada y permitir que las propuestas puedan traducirse posteriormente en una ruta institucional con responsabilidades claramente definidas”.

Por su parte, Iván José Vicente, Director de AGSAL, agradeció el trabajo de vecinas y vecinos y explicó que algunos de los datos presentados requieren precisiones técnicas.

Entre ellos se encuentra el concepto de agua no contabilizada, que no corresponde exclusivamente a pérdidas físicas, ya que también puede incluir problemas de medición, fugas aparentes, tomas irregulares y otros factores.

El director de AGSAL destacó además los avances en materia de detección de fugas ocultas y eficiencia del sistema, señalando la importancia de que el diagnóstico actualizado incorpore esta información técnica.

Marco Flores, Coordinador de Planeación Urbana del IMPLAN, destacó la importancia de que el diagnóstico no se limite a identificar problemas, sino que esté acompañado de metas, indicadores y mecanismos de evaluación.

Señaló que existen herramientas y estudios que pueden contribuir a fortalecer el análisis, entre ellos el Plan de Acción Climática, el Visor Saltillo y trabajos relacionados con agua pluvial y escurrimientos.

La intención es aprovechar la información y herramientas existentes, complementarlas con información actualizada y construir un diagnóstico que permita establecer prioridades y medir resultados para fortalecer el diagnóstico vecinal

Como parte de la ruta de trabajo, Armando López Romero, de la Organización de Vecinas y Vecinos, propuso que la primera acción sea integrar una comisión técnica con participación del IMPLAN y luego AGSAL, encargada de revisar y actualizar la información disponible.

Posteriormente, se plantea continuar con nuevas mesas de trabajo con CONAGUA, con el objetivo de incorporar la información y las competencias correspondientes al ámbito federal. Una visión integral del agua.

Entre los participantes también estuvieron integrantes de la Asociación de Vecinas y Vecinos en Defensa del Nogal; Martha Betancourt, representante del Fraccionamiento Álamo; Claudia Aponte y José Antonio, de la colonia Hibernia; Esmeralda Valdés de Pinos 4; Juan Antonio de Privanzas de Santiago, Sara Arizpe, Directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila; Dr. Naim Manríquez, del CISE de la UAdeC; y la Arq. Urbanista Cecilia Pelletier. La moderación estuvo a cargo de Martha Betancourt. (Con información de Vecinos y Vecinas de Saltillo)