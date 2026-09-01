Va el PRI por el “carro completo” en la elección de alcaldes de 2027: Robles Loustaunau  

Dijo que el Tricolor repetirá la misma fórmula que lo llevó a obtener buenos resultados en la elección del 7 de junio pasado, y que consiste en trabajar en unidad, mantener la cercanía con la gente, ser un partido de territorio y sobre todo, presentar aspirantes honestos

El presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, aseguró que tal como lo hizo rumbo a la elección de diputados locales del pasado mes de junio, ese partido se encuentra trabajando para asegurar el “carro completo” en la elección de alcaldes que tendrá lugar en 2027, y cuyo proceso iniciará oficialmente el próximo 1 de diciembre.

Indicó que el Tricolor repetirá la misma fórmula que lo llevó a obtener buenos resultados en la elección del 7 de junio pasado, y que consiste en trabajar en unidad, mantener la cercanía con la gente, ser un partido de territorio y sobre todo, presentar aspirantes honestos y con una trayectoria impecable.

Mencionó que ciertamente, los errores cometidos por el partido en el gobierno a nivel nacional representan una oportunidad a favor de la oposición, sin embargo, destacó que en el caso del PRI esto no se ve como algo definitivo, ni están esperanzados en ese tipo de circunstancias.

“Viene el proceso federal, viene el proceso municipal, estamos preparados desde la perspectiva del partido al que pertenezco, así que estamos listos. Ésa es la idea (el “carro completo”) tal como en las diputaciones, así que vamos a trabajar para eso, ya estamos haciéndolo y ustedes van a dar cuenta como siempre de nuestro trabajo”, señaló.

“Yo creo que existe ahorita una oportunidad muy interesante, dado que el partido oficial, el partido en el gobierno ha tenido muchos traspiés y es un momento en que yo siento que la oposición se va fortaleciendo. En el caso del PRI el fortalecimiento tiene que ver mucho también con nuestro trabajo, con un trabajo permanente, con la unidad que tenemos en el partido, claro, hay causas externas que a veces benefician pero no quiere decir que eso sea lo definitivo, ni lo conveniente ni tampoco estamos esperanzados en eso”, señaló Carlos Robles. (ÁNGEL AGUILAR)