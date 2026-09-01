Avala mayoría de ayuntamientos de Coahuila reformas para evitar nepotismo electoral y la reelección inmediata

Durante la sesión del Congreso de Coahuila que tuvo lugar este martes, se dio lectura al dictamen con el sentir de los ayuntamientos sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado en materia electoral, así como también en el tema de la reconfiguración de los ayuntamientos de la entidad y techo presupuestal legislativo.

La propuesta recibió el aval de 34 de los 38 municipios de la entidad, con lo que se dio por concluido el proceso legislativo para la aprobación de dichas reformas, que buscan armonizar la constitución local con la de los Estados Unidos Mexicanos incorporando las reformas aprobadas en junio de 2025 y abril de 2026 al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral y de organización municipal.

Como se recordará, mediante dichas reformas se busca prevenir la práctica conocida como “nepotismo electoral”, además de garantizar en la entidad la imparcialidad en las contiendas, prohibir la reelección inmediata y reconfigurar la composición de los Ayuntamientos reduciendo el número de las personas regidoras y síndicas electas que los integran.

En la iniciativa se establece que en ningún caso podrá participar en una elección estatal para ocupar la gubernatura, diputaciones y cargos de elección popular en los ayuntamientos, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo al que se aspira. De esta manera, se eliminará la posibilidad de “heredar” o “ceder” de inmediato posiciones de poder político.

También se prohíbe la reelección inmediata de gobernadoras, gobernadores o de integrantes electos de los Ayuntamientos y de las personas legisladoras locales, así como de sus equivalentes en las entidades, con lo que se reafirma el principio histórico de la democracia mexicana en el sentido de que el poder público no debe concentrarse ni perpetuarse en manos de una sola persona.

Además, con esta iniciativa de reforma se busca incorporar también a la Carta Magna de Coahuila lo referente al establecimiento de un techo presupuestal para los congresos de los Estados —mismo que no deberá exceder el 7 por ciento del Presupuesto de Egresos del estado— e incorporar también los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género como ejes transversales en el sistema democrático mexicano.

También establece un límite al número de regidurías y sindicaturas municipales, a efecto de que mediante la disminución de esos cargos, se generen ahorros para los ayuntamientos y se fortalezca la capacidad financiera de los municipios. (ÁNGEL AGUILAR)