Banda de secuestradores tenía en la mira a Mbappé

Madrid, España.-El líder de una banda de secuestradores tenía en la mira a Kylian Mbappé y desde la cárcel planeaba privarlo de su libertad.

El joven de 18 años, de nacionalidad franco-suiza se encuentra recluido desde abril en la Penitenciaria Villepinte ubicada en Seine-Saint-Denis tras ser arrestado por el asalto a mano armada a un relojero en el sur de Francia.

Además de que también se le fincaron cargos por proxenetismo.

El verdadero nombre del joven es Clement L, pero sus fechorías las orquestaba a través de ya cuenta de Snapchat, en la que operaba bajo el seudónimo de «Lester Z».

Después de que se le descubrió con dos teléfonos en la cárcel, se vio que contaba con números y direcciones de futbolistas, cantantes y empresarios.

El diario francés, Le Parisien, reveló que uno de los objetivos era la estrella del Real Madrid, además de un rapero, un empresario chino que opera en el distrito 19 de joyeros y un mayorista turco.

Por el momento quedó desmantelado el movimiento, pero se investiga a sus cómplices con los que logró recopilar la base de datos. (AGENCIA REFORMA)