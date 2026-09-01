Manolo destaca trabajo, coordinación y resultados en agosto

Comparte gobernador algunas de las acciones más importantes que desde la administración estatal se realizaron

Al finalizar agosto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas expresó que este mes que recién termina fue de mucho trabajo, coordinación y resultados en todas las regiones de Coahuila, al compartir algunas de las acciones más importantes que desde la administración estatal se realizaron.

El mandatario estatal destacó que, en la región Sureste, se fortaleció el trabajo de Mejora Coahuila al entregar nuevos nombramientos y al reunirse con todo el equipo para seguir llevando programas y acciones a las y los coahuilenses.

Agregó que, en Ramos Arizpe, se recibieron vehículos para el DIF Coahuila, DIF Ramos Arizpe e Inspira Coahuila por parte de General Motors; además, se colocó la primera piedra de la empresa Waelzholz, una nueva inversión que fortalece el desarrollo económico y la generación de empleos.

“También disfrutamos la tradicional cabalgata del Ramos Fest 2026, un gran evento que reunió a miles de familias coahuilenses”, mencionó.

Comentó que en Saltillo, en el marco del Mes de la Juventud, se entregaron las Súper Becas Internacionales y se reconoció a jóvenes destacados con el Premio Estatal de la Juventud, impulsando su talento, preparación y desarrollo.

De la misma manera, se celebró el 90 aniversario de COPARMEX; sesionó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad; y se llevó a cabo la reunión con directivos de CECyTEC para seguir fortaleciendo la educación.

Además, Coahuila recibió a integrantes de la Asociación Nacional de Secretarios de Desarrollo Económico, fortaleciendo la coordinación y las oportunidades de crecimiento para nuestro estado.

“En la Región Laguna, Torreón fue sede del Encuentro Nacional Interinstitucional, con la presencia de la ministra Yasmín Esquivel”, recordó Jiménez Salinas.

Asimismo, destacó que se dio arranque a la Coahuila 1000, uno de los eventos insignia de esta región y de mayor proyección turística del estado. Además, se celebró a las personas adultas mayores con la coronación de su reina.

Manolo Jiménez señaló que en la Región Centro–Desierto, se entregó el nuevo Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, en Monclova, con lo que se fortalece la infraestructura y la capacidad de respuesta para toda la región.

“En la Región Norte, en Acuña, entregamos el cuartel del Ejército Mexicano en La Linda y supervisamos el nuevo cuartel de la Guardia Nacional, reafirmando la coordinación con las Fuerzas Armadas para mantener blindado nuestro estado”, expresó.

Abundó que en Piedras Negras, se arrancó la reposición y reubicación del cárcamo de bombeo número 3 de aguas residuales, que es una obra importante para fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.

También, Coahuila se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación 2026, reafirmando el compromiso con el medio ambiente y el cuidado de nuestros recursos naturales.

“Seguimos fortaleciendo al Gobierno del Estado con nuevos nombramientos en las áreas de Cultura y Energía, para continuar trabajando con rumbo y dando resultados”, indicó.

Manolo Jiménez comentó que, a nivel nacional, se reunió con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien desde hace años hace equipo para seguir fortaleciendo la seguridad de Coahuila y de México.

Y se cerró el mes arrancando el ciclo escolar 2026–2027 y se comenzó con la entrega de paquetes de útiles escolares en todas las escuelas públicas de educación básica de Coahuila.

“¡Aquí seguimos trabajando en equipo por la educación y el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes!”, subrayó.

Manolo Jiménez aprovechó para mandar un gran abrazo y desearles mucho éxito a las y los estudiantes de Coahuila, a quienes les reiteró su apoyo siempre.

“Así es como seguimos llevando a Coahuila pa’delante, a pasos de gigante”, mencionó el Gobernador del Estado. (El Heraldo de Saltillo)