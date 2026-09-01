Llevará Gabriel Elizondo al Senado el “Modelo Coahuila” en seguridad

Coahuila destaca por sus resultados en seguridad por lo que desde el Senado Gabriel Elizondo trabajará para fortalecer este modelo y que se replique a nivel nacional

Ciudad de México.- La seguridad de las familias es una prioridad y, desde el Senado de la República, se seguirá trabajando para fortalecer las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, además de impulsar el desarrollo de Coahuila y de México, afirmó Gabriel Elizondo en entrevista con medios de comunicación, previo al inicio de labores en el recinto legislativo.

Gabriel Elizondo señaló que uno de los principales temas de su agenda será impulsar una iniciativa para la creación de un fondo federal destinado al fortalecimiento de las policías locales, con el objetivo de que los municipios cuenten con herramientas, capacitación y mejores condiciones para quienes tienen la responsabilidad de proteger a las familias y, de esta manera, puedan seguir trabajando para mantener estados seguros.

“No podemos normalizar la violencia, lo que sucede en distintas regiones del país nos obliga a actuar y a fortalecer a nuestras policías. Desde el Senado seguiremos impulsando iniciativas que permitan garantizar mayor seguridad para las familias”, afirmó.

Lo anterior, al hacer referencia a los hechos registrados recientemente en Zacatecas, donde se reportó la explosión de un coche bomba, hechos que calificó como lamentables y que no deben normalizarse en nuestro país.

Ante este tipo de situaciones, mencionó que Coahuila demuestra que una estrategia de seguridad basada en la coordinación y el trabajo conjunto permite mantener la tranquilidad de las familias, por lo que su modelo podría ser replicado en otras entidades del país.

“En coordinación con nuestro gobernador, Manolo Jiménez, vamos a seguir trabajando para que se escuche la voz de las y los coahuilenses. La agenda que estamos construyendo parte del sentir y del pensar de la gente, de sus necesidades y de lo que quieren para sus familias”, dijo.

Además de la seguridad, Elizondo Pérez adelantó que desde el Senado impulsará una agenda enfocada en mejorar las condiciones de vida de las familias, así como en infraestructura carretera, fortalecimiento de los municipios y desarrollo económico, con base en las 10 iniciativas ciudadanas construidas a partir del pensar y sentir de la gente. (El Heraldo de Saltillo)