Dice presidenta que informará sobre coche-bomba hasta el viernes en gira por Zacatecas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad dará a conocer el viernes, desde Zacatecas, información sobre el ataque con un coche-bomba contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente.

La mandataria viajará ese día a la entidad como parte de la gira que realizará por el país tras su Segundo Informe de Gobierno y adelantó que estarán presentes los integrantes del Gabinete de Seguridad.

“El viernes vamos a Zacatecas, ahí en Zacatecas va a estar el Gabinete de Seguridad, además de presentar el informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Si les parece, el viernes puedo informar de manera directa allá en Zacatecas”, dijo.

La noche del domingo 30 de agosto, un vehículo acondicionado con explosivos detonó frente a la Comandancia Municipal de Ojocaliente, en un ataque que dejó 11 personas lesionadas y daños en alrededor de 40 viviendas.

Autoridades estatales informaron posteriormente sobre la detención de un presunto implicado en la agresión, localizado mediante trabajos de inteligencia en la comunidad de Piedra Gorda, municipio de Cuauhtémoc.

El ataque forma parte de una escalada en el uso de explosivos por grupos criminales en Zacatecas, donde se han registrado 10 incidentes de este tipo en lo que va de 2026, siete de ellos dirigidos contra corporaciones de seguridad.

De acuerdo con autoridades estatales, el atentado estaría relacionado con una represalia de un grupo criminal por una detención realizada previamente, mientras que las investigaciones han apuntado a la posible participación del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La explosión ocurrió en medio de una serie de ataques con artefactos explosivos en la entidad, incluidos otros dos registrados en los días previos en los municipios de Tabasco y Villa García. (AGENCIA REFORMA)