Explosión en local de comida en Saltillo deja a cuatro personas lesionadas

Una nueva explosión por acumulación de gas se registró este miércoles al interior de un local de venta de comida, ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza y Chihuahua, en la colonia República, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un operador de una pipa propiedad de la empresa Todo Gas se encontraba realizando labores de suministro de combustible cuando presuntamente se registró una fuga. El gas se habría acumulado al interior del establecimiento y, posteriormente, una fuente de ignición provocó la explosión.

El incidente dejó a cuatro personas lesionadas. Tres de ellas presentaron heridas menores, mientras que una mujer resultó con lesiones de mayor consideración, principalmente quemaduras y heridas en el rostro ocasionadas por fragmentos de vidrio.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y controlaron la emergencia, además de realizar labores para eliminar cualquier riesgo y evitar una nueva contingencia.

Policías municipales acordonaron el área mientras paramédicos de Cruz Roja brindaron atención a los afectados. La mujer que sufrió lesiones graves fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.

Las otras tres personas permanecieron en el sitio a la espera de recibir el pase médico correspondiente por parte de la aseguradora de la empresa gasera.

Autoridades mantienen bajo investigación las causas exactas de la explosión. (El Heraldo de Saltillo)