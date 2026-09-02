Manolo Jiménez y Tomás Gutiérrez llevan agua potable a El Anhelo

Es uno de los ejidos más apartados; equipan pozo con sistema solar y línea de conducción en beneficio de sus habitantes

Ejido el Anhelo, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.- Con una inversión de 250 mil pesos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó en el ejido El Anhelo, uno de los más alejados del municipio, el equipamiento de un pozo con sistema de bombeo mediante energía solar y una nueva línea de conducción de agua potable, obra del programa “Tú Decides” que beneficia directamente a 36 familias, integradas por 92 habitantes.

El proyecto, en el cual el gobernador Manolo Jiménez Salinas apoyo de manera directa, permite aprovechar la infraestructura hidráulica de la comunidad mediante la instalación de un equipo de bombeo solar con paneles y bomba, así como 2 mil 400 metros de tubería para conducir el agua hasta la zona habitacional.

“Con el apoyo de nuestro mejor aliado, el gobernador Manolo Jiménez, el cual está muy preocupado para que nuestras comunidades rurales el agua llegue, ya que es una prioridad y por eso estamos destinando los recursos a obras que verdaderamente resuelven necesidades de las familias. Aquí en El Anhelo estamos dando una solución que aprovecha la energía solar y que permite acercar el agua directamente a los hogares”, expresó Gutiérrez Merino.

El alcalde destacó que a través de “Tú Decides” las comunidades rurales participan en la definición de las acciones prioritarias para sus habitantes, con proyectos enfocados en resolver necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida.

“Queremos que vivir en el campo no signifique quedarse atrás. Vamos a seguir trabajando comunidad por comunidad, escuchando a nuestra gente y llevando infraestructura que facilite su vida diaria. Son 92 habitantes que hoy cuentan con mejores condiciones para disponer de un servicio tan indispensable como el agua, son 2 mil 400 metros de tubería y 30 tomas domiciliarias que permiten que este proyecto tenga un beneficio directo para las familias de El Anhelo”, señaló.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que la instalación del sistema fotovoltaico permite contar con una alternativa funcional para el bombeo del agua en esta comunidad rural.

En la entrega participaron también Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; Miguel Ángel Salazar Cruz, coordinador de Programas Sociales en el Área Rural, así como representantes del comisariado ejidal y habitantes de El Anhelo. (ACONTECER)