Refuerza DIF Ramos Arizpe acciones para proteger la salud y el bienestar animal

Brigada integral acerca servicios gratuitos y prevención a las colonias

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal y en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, fortaleció las acciones de prevención y cuidado de la salud mediante una brigada integral que acercó a la colonia Villa Sol servicios gratuitos para las mascotas, así como labores para mantener hogares y entornos más limpios y saludables.

Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó que estas jornadas forman parte del trabajo que se desarrolla desde el inicio de la administración para promover el bienestar animal y, al mismo tiempo, proteger la salud de las familias.

“Lo que buscamos es beneficiar a las familias, porque los animalitos conviven todos los días en casa, principalmente con nuestros niños. Al mantener sanas a nuestras mascotas también cuidamos la salud de la familia y ayudamos a prevenir la presencia de garrapatas, pulgas y otros que pueden representar un riesgo para la salud”, señaló.

Durante la jornada se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica, desparasitación externa y esterilización gratuita para perros y gatos, además de orientación para que las familias conozcan los cuidados que requieren sus mascotas.

Escalante Contreras informó que, mediante el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria número 8, se han realizado aproximadamente 5 mil desparasitaciones externas y aplicado alrededor de 6 mil vacunas antirrábicas desde el inicio de la administración.

Fumigación en el sector

A estas acciones se sumaron labores preventivas en los hogares, entre ellas fumigaciones domiciliarios para combatir vectores como garrapatas, piojos y ácaros; aplicación de larvicida para evitar la formación de criaderos y la propagación del dengue; eliminación de cacharros, así como promoción del patio limpio y orientación sobre el cuidado responsable de las mascotas.

“Exhortamos a las familias a mantener limpios a sus animalitos, sus casas, patios y todo su entorno. La prevención empieza desde nuestros hogares y estas acciones nos ayudan a evitar la presencia de vectores y diferentes enfermedades”, expresó Teresita Escalante.

Finalmente, Teresita Escalante invitó a la población a mantenerse atenta a las redes sociales del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y del DIF Municipal, donde con anticipación se dan a conocer las colonias y puntos en los que estarán disponibles las siguientes jornadas. (ACONTECER)