Mejor calidad de viviendas para trabajadores, plantea Sergio Zenón

En sesión del Periodo Ordinario, se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno Federal, a la Comisión Nacional de Vivienda y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan los criterios de habitabilidad en los programas de vivienda de interés social, considerando materiales adecuados, diseños funcionales y espacios que favorezcan la convivencia familiar, el acceso a las áreas abiertas y la posibilidad de crecimiento progresivo de las viviendas.

En México, durante décadas, la política pública en materia de vivienda se ha enfocado principalmente en ampliar la oferta y facilitar el acceso al financiamiento bajo la percepción de que ello permitiría abatir el rezago. Esta visión, si bien atendió parte de la problemática, dejó de lado los criterios relacionados con la calidad, ubicación y habitabilidad de las viviendas que garanticen la seguridad física de sus habitantes y les proporcione un espacio suficiente para su desarrollo.

La construcción de viviendas con materiales deficientes, en zonas de riesgo o sin acceso a servicios básicos puede generar consecuencias que afectan directamente la seguridad, el patrimonio y la calidad de vida de las familias. Se estima que el 38.4% de la población habita en viviendas con deficiencias relacionadas con materiales, espacios insuficientes, falta de servicios adecuados o condiciones que limitan el bienestar de las familias. Especialistas también han señalado problemas de humedad, filtraciones, grietas y cuarteaduras.

En Coahuila se han realizado esfuerzos importantes para disminuir el rezago en esta materia. En comparación con años anteriores, la entidad ha logrado reducir en 3.4 por ciento el número de viviendas con algún tipo de rezago, posicionándose actualmente como la sexta entidad del país con menor tasa en este indicador.

Sin embargo, los avances alcanzados no significan que los retos hayan desaparecido. Por ello, por parte de las autoridades federales correspondientes, la planeación en materia de vivienda y desarrollo debe privilegiar entornos más humanos, sostenibles y resilientes, que respondan a las condiciones particulares de cada región y permitan mejorar la calidad de vida de quienes los habitan. (El Heraldo de Saltillo)