Entrega UA de C premios a comités ambientales “Lobos Verdes en Acción” de UL para estancia de investigación en Cuatro Ciénegas

Torreón, Coahuila.- Con el firme compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo integral de la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la Ceremonia de Premiación para reconocer el liderazgo y las prácticas sustentables implementadas por los comités galardonados en la convocatoria “Lobos Verdes en Acción: Rumbo a Cuatro Ciénegas 2026” de la Unidad Laguna.

En el Aula de Seminarios del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre” de Ciudad Universitaria Campus Torreón, a asistieron el rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez, el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, la jefa del Departamento de Vinculación de UL, Grace Aileen Ruiz Santoyo, así como autoridades universitarias, docentes y comunidad estudiantil.

Fueron galardonados cinco escuelas o facultades con el mejor desempeño, asignándoles los lugares para la estancia de formación e investigación ambiental en la Reserva de la Biosfera de Cuatro Ciénegas.

En su mensaje, el rector anunció que será impulsado un proyecto ecológico integral en Ciudad Universitaria, para que sean efectuadas labores de limpieza y restauración de la imagen ambiental del campus, ya que dijo “el cuidado del medio ambiente debe traducirse en hechos y no en discursos”.

Además, respaldó la realización de visitas académicas y de investigación a centros especializados como el de Cuatro Ciénegas, exhortando a la comunidad estudiantil a mantener un compromiso activo para construir una universidad mejor equipada y fortalecida ante los retos climáticos y ambientales de la región.

Cabe señalar que la selección de las escuelas y facultades ganadoras se realizó mediante el dictamen de un jurado, considerando diversos criterios de evaluación, el principal rubro correspondió a los resultados e impacto tangible de las prácticas sustentables implementadas con un valor del 50 por ciento de la evaluación, seguido de la claridad, dinamismo y creatividad del video explicativo, con un 30 por ciento y finalmente, el portafolio digital de evidencias institucionales, que representó el 20 por ciento restante.

Las escuelas y facultades ganadoras para una Estancia de Formación, Aprendizaje e Investigación Ambiental en la Reserva de la Biósfera Cuatro Ciénegas, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre de 2026, son: Primer lugar, Facultad de Economía y Mercadotecnia (FEM); Segundo lugar, Facultad de Ciencias Biológicas; Tercer lugar, Facultad de Enfermería y Nutrición; Cuarto lugar, Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF), y Quinto lugar, Facultad de Derecho. (El Heraldo de Saltillo)