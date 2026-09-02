Lleva a cabo UA de C el Talent Boost Foro de Prácticas Profesionales y Educación Dual

La Coordinación de Unidad Sureste y la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva de la Universidad Autónoma de Coahuila, llevaron a cabo el Talent Boost Foro de Prácticas Profesionales y Educación Dual.

La actividad se desarrolló en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario de Campus Arteaga, la ceremonia inaugural estuvo encabezada por la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García, la subcoordinadora general de Vinculación, Ángela Molina Arriaga, el presidente de la Academia de Directores US, César Arnulfo de León Alvarado, el gerente de Vinculación de Grupo Davisa, José Pedro Morales Pequeño, directoras y directores de las diversas unidades académicas de US y responsables de prácticas profesionales.

La bienvenida estuvo a cargo de la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, quien dijo que las prácticas profesionales son parte de la formación del estudiante, pues esta no solo se da en el ámbito académico, es decir en un aula, por lo que, el hecho de que exista una Coordinación de Vinculación que abra espacios para que estudiantes puedan encontrar ámbitos profesionales en donde desarrollarse y que vayan con las competencias adecuadas, es garantía de una formación integral.

La coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García, comentó que, es un foro de prácticas profesionales y educación dual en el cual los estudiantes van a estar recibiendo dos charlas para hablarles sobre la importancia de estas actividades en su formación profesional, y recibirán algunas recomendaciones y consejos para poder tener mayor éxito.

“Es un espacio en el que estudiantes pueden aprovechar porque van a tener aquí a 40 empresas y no van a tener que estar acudiendo a una por una tocando puerta por puerta y entonces les ahorra tiempo, esfuerzo y les da posibilidad de elegir entre varias opciones, porque de eso se trata también de que ya tengan este acercamiento a lo que va a ser su realidad profesional”, dijo.

Agregó que en el tema de realizar las prácticas profesionales el 100 por ciento logra acomodarse en alguna empresa y una vez dentro de entre 10 jóvenes al menos 6 o 7 logran una contratación y los que no, son puestos en la bolsa de trabajo, lo que hace probable que los llamen en el futuro.

Mientras que, el gerente de Vinculación de Grupo Davisa, José Pedro Morales Pequeño, señaló que el estudiante que no le da sentido a su vida realmente no se ha encontrado, porque debe de tener una brújula que le indique a dónde quiere ir por lo que es fundamental que vayan forjando su proyecto de vida.

Posteriormente, se ofrecieron dos conferencias a cargo de la gerente de Producción de Daimler Truck Planta Saltillo, Carolina Martínez y por el gerente de Innovación y Excelencia Operacional de la misma empresa, Eduardo Villanueva; al finalizar las y los jóvenes hicieron un recorrido por los stands de las 40 empresas para entregar su curriculum.

Las empresas que participaron son: Antolin Interios, Archivo Municipal de Saltillo, CAIF, Cáritas de Saltillo A.C., Casa de los Niños de Saltillo A.C., Centro de Evaluación Psicosocial del Poder Judicial del Estado, Centro de Idiomas, Centro de Integración Juvenil, Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza, Centro Kumon, Centro Regional de Identificación Humana, Clef Academia de Artes, Comercializadora de Lácteos y Derivados, Davisa Desarrollos Residenciales, DIF Coahuila, Dirección de Educación Especial SEDU Coahuila, Fastenal y Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

General Motors de México, GP Vivienda, Grupo W Agencia Digital de México, Jisa Bienes Raíces, Lennox International, Magna Cims, Magna Powertrain, Multimedios, Neapco, Nexon Automation, Operadora Cicsa, S.A. de C.V., Pluscare Medical Services, Productos de Bio Oxidación Energética, Recovi, Sanhua Automotive, Sanhua Investment, Servicio de Administración Tributaria, Tetakawi, Turck México y Yanfeng International Automotive Technology Mexico. (El Heraldo de Saltillo)