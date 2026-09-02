Hombre se quita la vida al interior de un domicilio en Ramos Arizpe

Una movilización de las corporaciones de emergencia y seguridad se registró este miércoles luego de que un hombre se quitara la vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce del bulevar Gustavo Díaz Ordaz y la calle Justo Sierra, en Ramos Arizpe.

La persona fue identificada como Mateo “N”, de quien vecinos señalaron que era conocido con el apodo de “El Winnie”. Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar tras recibir el reporte y, después de valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el inmueble y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes de investigación se trasladaron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y posteriormente llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

De manera preliminar, vecinos mencionaron que Mateo “N” habría enfrentado problemas relacionados con el consumo de drogas; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. (El Heraldo de Saltillo)