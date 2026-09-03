Participa en el Diplomado Internacional “Educación Emocional y Atención a la Violencia Educativa” que ofrece la Facultad de Trabajo Social de la UA de C

Con el propósito de fortalecer las competencias profesionales y promover la construcción de entornos educativos seguros, inclusivos y emocionalmente saludables, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su área de Posgrado y Educación Continua, invita a participar en el Diplomado Internacional “Educación Emocional y Atención a la Violencia Educativa”.

El programa está dirigido a quienes buscan ampliar sus conocimientos y herramientas para la atención de las emociones, la prevención y atención de la violencia en los espacios educativos, así como para fortalecer sus capacidades de intervención profesional.

En rueda de prensa compartieron los detalles, el director del plantel, César Arnulfo de León Alvarado, la encargada de posgrado, Karina Castro Saucedo y la responsable de Educación Continua, Nailea Handal, quienes comentaron que, el diplomado consta de cinco módulos especializados: 1. Fundamentos básicos y contemporáneos de la educación emocional, 2. Detección y atención ante la violencia educativa, 3. Inclusión y diversidad de género, 4. Competencias emocionales y herramientas de intervención y 5. Autocuidado y el impacto en la intervención con las emociones.

La capacitación cuenta con valor curricular de 120 horas, tendrá una duración de tres meses y se desarrollará bajo la modalidad 100 por ciento virtual, con sesiones los sábados de 9:00 a 14:00 horas, el inicio está programado para el 3 de octubre.

El costo total del diplomado es de 4 mil 250 pesos, con opciones de pago que incluyen dos pagos de 1,400 pesos cada uno y un último pago de 1,050 pesos, para apartar lugar se requiere cubrir una cuota de inscripción de 400 pesos, cabe mencionar que el cupo es para 60 o 70 personas.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar su inscripción pueden comunicarse con Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Trabajo Social al teléfono y WhatsApp 8441432147 o escribir al correo electrónico posgradofts@uadec.edu.mx. (El Heraldo de Saltillo)