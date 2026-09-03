Alista Segob nuevo informe sobre caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación, anunció que en breve presentará un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, luego de que nuevas metodologías, herramientas tecnológicas y trabajos de campo abrieron líneas de investigación que derivaron en detenciones y vinculaciones de personas que no habían sido investigadas.

En el marco de la “glosa” con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la Secretaria Rosa Icela Rodríguez informó que el Gobierno trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en el análisis de información y la búsqueda de nuevos elementos sobre la desaparición de los 43 normalistas.

“Con nuevas metodologías y herramientas tecnológicas, se analiza la información, se busca en campo y se han obtenido elementos y datos para nuevas líneas de investigación que hoy siguen y que han llevado a las autoridades competentes a la detención y vinculación de personas que no habían sido investigadas”, señaló en conferencia mañanera.

Rodríguez adelantó que las autoridades darán a conocer próximamente un balance más amplio de las investigaciones.

“En breve habrá un informe completo, pero decir que no habrá impunidad y nadie está por encima de la ley”, afirmó.

La funcionaria no precisó cuántas personas fueron detenidas o vinculadas a proceso a partir de estas nuevas líneas, ni cuándo se presentará el informe.

El Gobierno federal ha señalado que la investigación sobre Ayotzinapa continúa abierta y que se mantienen trabajos de búsqueda, análisis de información y revisión de nuevas evidencias en coordinación con la FGR. (AGENCIA REFORMA)