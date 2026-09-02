Proponen hasta 140 años de prisión para narcopolíticos

La propuesta presentada ante el pleno este miércoles modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer que serán acreedores a dicha sanción funcionarios federales y locales que permitan que el crimen organizado atente contra las instituciones democráticas y la división de poderes

Ciudad de México.- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados propuso que los nexos entre políticos y el crimen organizado sean delitos imprescriptibles y se sancionen con penas de entre 80 y 140 años de prisión y multas de entre 12 mil 24 mil días de multa.

La propuesta presentada ante el pleno este miércoles modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer que serán acreedores a dicha sanción funcionarios federales y locales que permitan que el crimen organizado atente contra las instituciones democráticas y la división de poderes al influir en las decisiones de cualquier autoridad del Estado o en los procesos electorales federales o locales.

Las mismas sanciones se aplicarán a los miembros de la delincuencia organizada y los delitos serán imprescriptibles.

«(Se impondrá la pena de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa) A la persona titular del Ejecutivo federal o de las entidades federativas, de las Secretarías de Estado federales o de las entidades federativas, de la Fiscalía General de la República o de las Fiscalías en las entidades federativas, o del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que participe, colabore o facilite la realización de la conducta prevista en la fracción anterior, o decida no cumplir con sus atribuciones legales para permitir la consecución de esta», se lee en la propuesta.

Durante la presentación de la iniciativa, el diputado José Manuel Hinojosa Pérez sostuvo que es doloroso reconocer que el País vive la mayor crisis de seguridad y acusó que gran parte de la responsabilidad es de los políticos que recibieron dinero del crimen organizado para financiar sus campañas y ahora trabajan para ellos.

Entre ellos mencionó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y los sobres amarillos de Pío López Obrador, hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Las y los políticos debemos ser empleados de la gente, no del crimen organizado», señaló.

Hinojosa advirtió que la infiltración del crimen organizado ha sumido al País en la tragedia, con desapariciones forzadas, fosas clandestinas por todos lados, reclutamiento de niños y jóvenes, un ambiente de desesperanza y políticos que se escudan en el fuero.

También advirtió que es necesario rescatar a México de manos de quienes lo entregaron al crimen organizado y la mejor forma para hacerlo, es con todo el peso de la ley.

«Lo señaló Carlos Castillo Peraza: la soberanía pertenece únicamente a la nación, nunca al gobierno en turno y se materializa con instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Todo lo demás es demagogia, complicidad, corrupción, usurpación e ilegalidad. Salvemos a México dando pena máxima a los narcopolíticos», pidió. (Agencia Reforma