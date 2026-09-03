LA PROPUESTA DE JERICÓ

Mientras que la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados mantiene en la congeladora la iniciativa del priista JERICÓ ABRAMO MASSO para regular los abusos que cometen en México las compañías aseguradoras en el cobro de las primas de los seguros de gastos médicos, esas aseguradoras siguen haciendo lo que les da la gana y este mes acaban de aplicar aumentos de hasta un 30% —muy por encima de la inflación— a los clientes que se les vence su póliza en septiembre.

RICARDO MONREAL se comprometió a incluir la propuesta de Jericó en la agenda legislativa que se discutirá en este periodo ordinario de sesiones que recién inició el 1 de septiembre. Esperemos que esta vez el zacatecano si cumpla su palabra, lo cual viniendo de él, sería excepcional.

YA HAY FECHA EN JURIS

El próximo jueves 10 de septiembre se llevará a cabo la elección de director en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. Por lo pronto este jueves ALFONSO YAÑEZ ARREOLA presentó su sexto informe de resultados, y con eso prácticamente se despidió del cargo. La moneda está en el aire: la continuidad, representada por ÓSCAR NÁJERA DAVIS; o la primera mujer cómo directora con aires de renovación, en la figura de MARISOL DÍAZ. Alumnos y docentes de esa Facultad tendrán la última palabra.

UN CONCIERTO DE LUJO

Interpretando “Las cuatro estaciones” de Vivaldi, el pasado domingo se presentó en el jardin central de “Parque Centro” la Orquesta Filarmónica del Desierto, con un concierto gratuito al que acudieron cientos de personas, muchas cargando sus propias sillas y otras con mantas o toallas para extender sobre el jardín, en lo que sin duda fue una gran experiencia para los asistentes y una magnífica forma de cerrar el fin de semana. Buena iniciativa del doctor LAURO CORTEZ, presidente de la Junta de Gobierno y del Patronato de la Filarmónica; de su director, NATANAEL ESPINOZA; de VANESSA ESCOBEDO, responsable de las Relaciones Públicas de la orquesta; y de EVA FARÍAS, de Parque Centro. Conciertos cómo éste y en este formato rara vez se pueden disfrutar en Saltillo.

ESPLÉNDIDO LIBRO

La trayectoria de JESÚS JIMÉNEZ “Chuchuy” como periodista es, sin duda alguna, una de las más destacadas de Saltillo, y ahora, con la presentación que hizo este jueves de su libro “Maestros que dejan huella”, suma un logro más para esa impresionante trayectoria. Cómo lo dice su título, el libro rinde homenaje a 50 maestros y maestras que con su trabajo han dejado una huella imborrable en la historia de nuestra ciudad. Un justo y merecido reconocimiento para personajes cómo Arturo Berrueto González, José Fuentes García, Alicia de la Peña de León, Dora Alicia Valero Gómez, Esperanza Dávila Sota, Marco Antonio Aguirre Perales, Raúl Padrón Garza, Jesús Ciro López Dávila, Leopoldo Vega Urbina, María Adelaida Gutiérrez, y tantos otros que Chuchuy incluye en esta espléndida obra que, desde ya, forma parte de la historia de Saltillo, Felicidades a Chuchuy, a su compañera Edith Mendoza, y por supuesto, a Pancho Juaristi por la edición y publicación de este libro.

LOS INDESEABLES

No nada más “ANDY” LÓPEZ BELTRÁN se quedó fuera de la lista de invitados al segundo informe de CLAUDIA SHEINBAUM. Tampoco asistieron el tabasqueño ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, uno de los más cercanos al “mesías de Macuspana”, y el insoportable petista GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA. Ellos tres, junto con RUBÉN ROCHA, forman parte del club de los indeseables de la 4t. En cambio si fue invitada, pero no acudió, la gobernadora panista de Chihuahua, MARU CAMPOS, siendo la única mandataria estatal que desairó la invitación presidencial.

ADUANAS, UNA COLADERA

Hace unos días, en Nuevo León se dio a conocer el decomiso de un arsenal de armas largas provenientes de Estados Unidos. En total, fueron alrededor de 210 armas las que cruzaron por la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, procedentes de la ciudad de Dallas y con destino a Monterrey. Nuestro gobierno se sigue quejando cada que pueden de que las armas que utlizan los delincuentes vienen de Estados Unidos, y que allá no hacen nada por frenar a los que las compran y las mandan para acá. Pero, ¿Qué están haciendo entonces los funcionarios de las aduanas, que a final de cuentas son quienes permiten que entren a nuestro país? Evidentemente, los aduanales no lo hacen gratis. Ahí hay un negocio enorme. Porque ni modo que digan que les pasaron 200 rifles por enfrente de sus narices y no se dieron cuenta. Las aduanas son una auténtica coladera, y hasta dónde se sabe, no hay un solo aduanal sancionado y ni siquiera acusado por estos hechos.

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