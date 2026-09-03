Presentan serie de cocina internacional filmada en Coahuila

En el popular programa Pati’s Mexican Table, de la chef Pati Jinich, Coahuila muestra al mundo su riqueza gastronómica, vitivinícola y cultural

La gastronomía de Coahuila llegó a una audiencia internacional a través de Pati’s Mexican Table, programa conducido por la reconocida chef mexicana Pati Jinich, que en su temporada 15 dedica un segmento a los sabores, productos, tradiciones e historias que distinguen al Estado, donde cada sabor cuenta una historia.

La premier del episodio se llevó a cabo esta tarde en el restaurante Don Artemio, en Saltillo, con la participación de la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González; el chef Juan Ramón Cárdenas, propietario del establecimiento, y Jesús Torres Gámez, director de Promoción de Pro Coahuila, ante representantes de la cadena de valor turística de la entidad.

La producción, que ha llevado la riqueza culinaria de México a millones de espectadores en Estados Unidos, representa una oportunidad de promoción para Coahuila al mostrar no sólo sus platillos, sino también sus paisajes, productos regionales, tradiciones y la identidad de las comunidades que mantienen viva su cocina.

Durante su mensaje, Cristina Amezcua destacó que la gastronomía coahuilense es mucho más que sabores, pues representa historia, identidad y orgullo; además señaló que está presente en productos y platillos como los cortes de carne, el cabrito, el machacado, las tortillas de harina, el pan de pulque, los quesos, las manzanas y membrillos, así como, en ingredientes emblemáticos como el mezquite y el maguey.

“Y qué decir de nuestros vinos, que han convertido a Coahuila en un referente de la vitivinicultura mexicana. Cada copa lleva consigo el trabajo, la pasión, la historia de nuestros productores y el carácter de una tierra extraordinaria”, expresó.

Resaltó, que la temporada 15 de Pati’s Mexican Table permite mostrar precisamente esa diversidad, al recorrer el desierto, los sabores, los vinos, las tradiciones y las historias de quienes hacen de la gastronomía una expresión viva de la identidad estatal.

Afirmó, que gastronomía y turismo están estrechamente vinculados, ya que un platillo puede despertar el interés por conocer una región, mientras que una experiencia gastronómica puede convertirse en la puerta de entrada para descubrir los viñedos, pueblos, paisajes y tradiciones de Coahuila.

“Una mesa puede ser el inicio de un viaje; un platillo puede despertar el deseo de conocer una región; y una copa de vino puede convertirse en una invitación para descubrir nuestros viñedos, nuestros pueblos y nuestros paisajes”, declaró.

A nombre del Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Cristina Amezcua, reconoció el valor de impulsar la gastronomía como una herramienta de promoción turística, de desarrollo para las comunidades y de preservación de la identidad cultural.

Asimismo, agradeció a Pati Jinich y a su equipo por incluir a Coahuila en esta producción y compartir con México y el mundo las historias detrás de sus sabores.

“Cuando un visitante prueba nuestros sabores, conoce también nuestra historia; cuando recorre nuestros pueblos, recorre nuestros paisajes, y cuando se sienta a nuestra mesa, se lleva consigo un pedacito de Coahuila”, concluyó.

Pati Jinich es una chef mexicana radicada en Estados Unidos, reconocida internacionalmente por su labor de difusión de la cocina mexicana. Es seis veces ganadora del James Beard Award y ha sido nominada a los Emmy Awards. Además, es autora de libros de cocina que han figurado entre los más vendidos del New York Times. Su nuevo libro, Foods of La Frontera, será publicado por HarperCollins en septiembre de 2026.

Con esta producción, Coahuila fortalece su presencia como destino turístico gastronómico y vitivinícola, al proyectar ante nuevas audiencias la riqueza de su cocina, sus productos regionales, sus tradiciones y las historias que hacen de cada experiencia en torno a la mesa una forma de conocer el estado.

En su intervención, el chef Juan Ramón Cárdenas Cantú destacó que la participación de Coahuila en Pati’s Mexican Table permite mostrar al mundo la riqueza que surge de su semidesierto, una región que, pese a su apariencia árida, posee una extraordinaria riqueza biológica y cultural.

Señaló que, junto con la chef Pati Jinich, el equipo se adentró en el semidesierto coahuilense para conocer una majada de cabritos y preparar este platillo conforme a la tradición, resaltando que el cabrito representa mucho más que una receta: es un símbolo de identidad, un homenaje al pastoreo caprino y una expresión de la profunda relación de las comunidades con su territorio.

Cárdenas Cantú subrayó que llevar esta historia a los hogares de millones de personas en Estados Unidos representa un privilegio y una oportunidad invaluable para proyectar la cultura y gastronomía de Coahuila a nivel internacional.

Reconoció que este resultado es producto del esfuerzo colectivo de personas e instituciones que hicieron posible la producción y destacó la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de su equipo para impulsar y compartir la cultura, las tradiciones y el orgullo de ser coahuilenses.

El director de Promoción de Pro Coahuila, Jesús Torres Gámez, destacó que desde el inicio del proyecto se buscó que Pati Jinich no sólo conociera la gastronomía de Coahuila, sino que recorriera el estado y descubriera sus distintas regiones, pueblos, cocinas, ranchos, viñedos, museos y espacios naturales.

Informó que durante la producción se visitaron más de 100 espacios y localidades, donde la chef convivió con productores, cocineras, cocineros y familias que preservan recetas y tradiciones, permitiendo mostrar que la gastronomía coahuilense no se limita a la mesa, sino que está vinculada con su desierto, montañas, viñedos, ciudades, pueblos y, principalmente, con su gente.

Puntualizó que Pati’s Mexican Table representa una plataforma extraordinaria para contar las historias de Coahuila y atraer visitantes nacionales e internacionales, al difundirse tanto en televisión abierta como en plataformas digitales, entre ellas Prime Video.

Explicó que la temporada anterior del programa alcanzó más de 3 millones de visitantes únicos a través de Prime Video, con una cobertura que llega a una amplia proporción de los hogares de Estados Unidos y México.

“Tenemos mucho que presumir: tenemos gastronomía, tenemos historia, tenemos desierto, tenemos montañas, tenemos viñedos; pero, sobre todo, tenemos orgullo de lo que somos”, afirmó.

Agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas, a Pati Jinich, a los equipos de Turismo, Pro Coahuila y a todas las personas que participaron en la producción, y subrayó que contar las historias de Coahuila a través de este tipo de plataformas contribuye a generar mayor interés por visitar el estado y conocer su riqueza cultural, gastronómica y turística. (El Heraldo de Saltillo)

A partir de este viernes 04 de septiembre se podrá disfrutar del primer capítulo en México en la plataforma Prime Video y en Estados Unidos a través de los canales de PBS