«Maestros que dejan Huella»: un homenaje a quienes transforman desde las aulas

El periodista Jesús Jiménez «Chuchuy» presentó su libro que reúne las historias de 50 docentes de Saltillo y la Región Sureste de Coahuila, entre ellos Alicia de la Peña, directora administrativa de El Heraldo de Saltillo y quien se desempeñó por décadas como docente en la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Saltillo

Como un acto de justicia, gratitud y reconocimiento a quienes han dedicado su vida a la formación de generaciones, este jueves se llevó a cabo en el Museo del Desierto (Mude), en Saltillo, la presentación del libro «Maestros que dejan Huella», del periodista Jesús Jiménez Álvarez «Chuchuy».

«Y ahí va mi más sincero homenaje y mi más respetuoso tributo a todos esos profesores, licenciados, maestros y doctores en educación que dedicaron su vida profesional precisamente a la educación de los demás, son 50 historias de 50 grandes educadores», indicó «Chuchuy».

La obra, editada por Editorial MiLibro, reúne las historias y trayectorias de 50 maestras y maestros cuyas experiencias fueron recopiladas a lo largo de los últimos años a través del segmento «Maestros que dejan Huella», del noticiario local Despega con Chuchuy.

«Gracias por el reconocimiento que se hace hoy a los maestros, pues nuestro desempeño le dio un sentido maravilloso a nuestra vida, una satisfacción del deber cumplido, considerando que esta labor ayudó acompañando a nuestros alumnos a desarrollarse, a crecer», dijo la maestra Thelma Cecilia de la Fuente, quien hizo uso de la palabra en representación de los maestros homenajeados en este libro.

El material presentado no se limita a recopilar nombres y reconocimientos, sino que recupera historias de vida que muestran las dificultades, satisfacciones y aportaciones de docentes que dejaron una marca profunda en sus estudiantes y en las comunidades donde desarrollaron su labor, figurando nombres como el de Alicia de la Peña de León, directora administrativa de El Heraldo de Saltillo y quien se desempeñó por décadas como docente en la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Saltillo.

«Saltillo y Coahuila es grande gracias a su gente y su gente ha construido la grandeza de Saltillo,y esa formación que ha recibido las y los saltillenses han sido por un grupo de maestras y maestras, lo cual siempre estamos agradecidos, pero sobre todo siempre reconocemos lo que hacen por nuestra ciudad y por lo que hacen por nuestro estado», mencionó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

Se mencionan también nombres como el de don Arturo Berrueto González, Esperanza Dávila Sota, Andres Mendoza Salas, Dora Alicia Valero, Everardo Martínez Pinedo, Jesús Ciro López Dávila y del padre Pascual Chávez Villanueva, por citar algunos.

Cada uno de los 50 maestros cuenta con un espacio propio en la publicación, que incluye el texto de su entrevista, su trayectoria docente, la reproducción de la entrevista publicada y un código QR que permite acceder al video de la conversación realizada en el estudio de Despega con Chuchuy. Además, la publicación incorpora fotografías de los educadores realizadas por el fotógrafo saltillense Raúl Cantú.

«A nuestro amigo Chuchuy, gracias por regalarnos un libro hecho de historias, de recuerdos, de enseñanzas, gratitud y de mucho corazón. Este libro está hecho del legado de mujeres y hombres echados pa’delante que dedicaron su vida a transformar otras vidas», remarcó Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República por Coahuila.

Durante la presentación, se detalló que el libro está dedicado especialmente a Francisco Juaristi Septién, fundador de Grupo Zócalo y Zócalo Saltillo, como reconocimiento a su trayectoria periodística y empresarial.

La presentación de este jueves reunió a autoridades, representantes de los sectores educativo y cultural e invitados especiales, pero sobre todo a los propios maestros homenajeados, quienes se convirtieron en los protagonistas de una publicación que busca dejar constancia de que, detrás de cada generación de profesionistas y ciudadanos, existe la historia de un maestro que alguna vez decidió enseñar.

«La educación tiene un carácter estratégico, fortalecer el sistema educativo significa impulsar el crecimiento de nuestras comunidades y abrir mejores caminos para las nuevas generaciones. Una entidad que reconoce el valor de sus docentes, comprende también la importancia de sus escuelas y de las condiciones en las que se desarrolla el proceso de enseñanza. Reconocer el magisterio es reconocer una función pública de enorme trascendencia», destacó Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila, quien acudió en representación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. (OMAR SOTO)