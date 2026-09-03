Susana Cepeda, columnista de El Heraldo, gana el Premio de Periodismo Cultural 2026

La columnista de El Heraldo de Saltillo Susana Cepeda Islas fue reconocida por la Universidad Autónoma de Coahuila como ganadora de la categoría de Columna en la vigésima séptima edición del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, gracias a su texto “Herederas de la dignidad”.

El certamen tiene como objetivo reconocer la labor de periodistas que contribuyen a difundir las distintas expresiones artísticas y culturales de Coahuila. En esta edición se recibieron 143 trabajos elaborados por 90 periodistas de Saltillo, Torreón y Monclova, además de nueve postulaciones en la categoría de Trayectoria.

En la columna premiada, publicada el 9 de marzo de 2026, Susana Cepeda reflexiona sobre los prejuicios, la discriminación y las desigualdades que han enfrentado las mujeres a lo largo de la historia. A través de figuras como Lilith, Hipatia de Alejandría, Artemisa I de Caria, Boudica, Juana de Arco y Fu Hao, la autora destaca la resistencia femenina frente a la subordinación y reivindica a las mujeres como impulsoras de transformaciones políticas, sociales y culturales.

El texto sostiene que esa herencia de dignidad no pertenece únicamente a personajes históricos o simbólicos, sino también a las mujeres que diariamente enfrentan sus propias batallas, se educan, lideran, crean, emprenden y contribuyen a transformar su entorno. Su mensaje final subraya que las mujeres defienden, reconstruyen y transmiten esa dignidad fortalecida a las futuras generaciones.

Susana Cepeda Islas es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y un doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo por la Universidad Autónoma del Noreste.

También cursó la Especialidad en Formación de Educadores de Adultos en la Universidad Pedagógica Nacional y cuenta con diplomados en Calidad Total en el Servicio Público, Análisis Politológico y Administración Municipal, estos dos últimos en la UNAM, entre otros estudios.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado cargos públicos en los ámbitos federal, estatal y municipal, además de impartir cursos de capacitación en materia de administración pública y educación para funcionarios, docentes y ejidatarios.

Ha sido catedrática en la UNAM, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad del Valle de México, La Salle y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Asimismo, se ha desempeñado como asesora y sinodal en exámenes profesionales de licenciatura, maestría y doctorado.

Cepeda Islas ha publicado artículos sobre administración pública y educación en revistas especializadas y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Es coautora de dos libros y autora de la obra “Islas de Tierra firme”.

RECONOCEN EL PERIODISMO CULTURAL DE COAHUILA

Dentro de la categoría de Prensa también fueron reconocidos Saúl Sebastián Rodríguez de la Paz, de El Siglo de Torreón, en Nota, por “Celebran el año chino en Torreón”; César Javier Gaytán Martínez, de Vanguardia, en Artículo, por “Del ‘mejor clima de México’ a la ciudad de la ceniza: el funeral que el Saltillo antiguo nunca tuvo”; y Humberto Vázquez Galindo, también de Vanguardia, en Entrevista, por “Ernesto Contreras: el cineasta que convirtió el orgullo en arte”.

En Reportaje fue seleccionado Héctor David González Morales, de Infonor, por “De las sombras de la ‘Zapa’ a guardianes del barrio”; en Crónica, Jorge Omar Navarro Ballesteros, de Heridas Abiertas, por “San Juanita de los mineros”; y en Fotografía, Ángel Omar Saucedo, de Vanguardia, por “Tú eres un personaje más”.

En Radio, Jessica Guadalupe Rosales Saucedo, de Grupo Región 91.3 FM, ganó en Nota con “Salvar tortugas bajo amenaza: el debut documental del coahuilense Ignacio Loera”; José Carlos Nava Vargas, de Heraldo Radio Laguna 104.3 FM, obtuvo el premio de Entrevista por “Rosa Guadalupe Sillas Lerma: la maestra que le canta a los migrantes con poesía”; y Jesús Gerardo Cervantes Flores, del pódcast Contrapuesto de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila 88.9 FM, fue reconocido en Reportaje por “El futbol también es cultura”.

En Televisión, los ganadores fueron Jesús Castro Gallegos, de Zócalo Tele Saltillo, en Nota, por “Un rescate piedra por piedra; reubicarán estación del tren La Encantada”; Chrystian Estrada Castillo, de TV Azteca, en Entrevista, por “Laura Herrera, Negros Mascogos: orgullo de los pueblos originarios de Coahuila”; y José Luis Sánchez Durón, de Zócalo Tele Saltillo, en Reportaje, por “El fidencismo también es coahuilense”.

El reconocimiento de Impacto Social correspondió a Daniela Ramírez Cervantes, de El Siglo de Torreón, por “Casa del Agua Toño Simón: respuesta comunitaria contra el arsénico”, mientras que el Premio a la Trayectoria fue concedido a Eduardo Vargas Santos. (El Heraldo de Saltillo)