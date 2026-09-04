¿Quieres participar en los talleres del DIF Saltillo? ¡Inscríbete ya!

Actualmente se encuentra abierto el proceso de inscripciones para el próximo módulo

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, invitó a las y los ciudadanos a inscribirse en alguno de los 23 talleres “Amor por Aprender” que se imparten en este organismo.

Mencionó que actualmente se encuentra abierto el proceso de inscripciones para el próximo módulo a iniciar en el mes de octubre.

“Invitamos a todas y todos los saltillenses a aprovechar nuestros talleres y aprender algún oficio o adquirir las herramientas para emprender su propio negocio”, dijo Luly López Naranjo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo exhortó a las y los interesados a acudir lo más pronto posible, ya que se cuenta con cupo limitado y existe una gran demanda.

Los talleres “Amor por Aprender” que se encuentran disponibles son de corte y confección, vitromosaico, pincelada, bisutería y manualidades, pintura 1, electricidad, soldadura, computación básica, belleza/corte, belleza/colorimetría, belleza/maquillaje y belleza/uñas.

Además de cartonería, guitarra, barber, carpintería, huertos familiares, productos herbolarios, materiales reciclados, dulces regionales, pastelería, postres y mecánica automotriz.

Las inscripciones se llevan a cabo en el DIF Saltillo, ubicado en Dámaso Rodríguez 275, colonia Nuevo Centro Metropolitano, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Para inscribirse es necesario llevar, todo en copias, INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

Para conocer los horarios de cada taller pueden acceder a las redes sociales del DIF Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)