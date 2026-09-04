Regalará notario Rodrigo Treviño cinco testamentos a lectores de El Heraldo de Saltillo

Serán ganadoras las primeras cinco personas que se comuniquen directamente al teléfono 844 100 2628

Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención y brindar certeza jurídica a las familias coahuilenses, la Notaría Pública Número 30, en Saltillo, a cargo del notario público José Rodrigo Treviño Siller, en alianza con El Heraldo de Saltillo, obsequiará cinco testamentos a los lectores y seguidores de este medio de comunicación.

​La iniciativa se enmarca en la campaña nacional del «Mes del Testamento», impulsada por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y el Colegio de Notarios de Coahuila.

​Treviño Siller destacó la importancia de eliminar los mitos y falsas creencias que giran en torno a este trámite. Explicó que en Coahuila la legislación permite a las personas otorgar su testamento a partir de los 14 años, desmintiendo la idea de que sea una figura exclusiva para adultos.

«Una de las ventajas más importantes es que al momento de que la persona que otorga testamento llega a faltar se tiene que hacer un juicio sucesorio, en este caso testamentario, y se evitan muchos costos adicionales que si fuera intestamentario, cuando no se otorga un testamento. Es la única manera de poder decir para quién o quiénes van a ser los bienes en un futuro, para evitar conflictos legales», subrayó.

¿Cómo ganar?

​Para obtener uno de estos cinco testamentos sin costo, los interesados deberán llamar al número telefónico 844 100 2628. Las primeras cinco personas en comunicarse serán las ganadoras, recibirán atención directa y se les explicará el proceso correspondiente para hacer válido su testamento gratuito.

​La Notaría Pública No. 30 se encuentra ubicada en Plaza La Cantera, en Bulevar José Musa de León 1620, Local 28, donde se brinda una atención personalizada a la ciudadanía. (OMAR SOTO)