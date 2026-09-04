MARS proyecta a torreón como referente gastronómico

Buscan mayor atracción de visitantes e inversión para el municipio

Torreón.- El acalde Miguel Ángel Riquelme Solís conversó este viernes con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Laguna, sobre los proyectos que se puedan concretar para que Torreón se convierta en un referente gastronómico en la región.

El alcalde revisó con los agremiados de la CANIRAC Laguna temas sobre inversión, empleo y capacitación que permitan posicionar a Torreón también en el marco de la gastronomía y llegar a una proyección nacional.

“Torreón cuenta con un sector gastronómico que sigue creciendo y que representa una parte importante de la dinámica económica de la ciudad”, externó el presidente municipal.

Riquelme Solís destacó, además, que la gastronomía es otro campo ligado al turismo, el cual quiere impulsar en su Administración. Dijo que Torreón cuenta con una oferta gastronómica que puede tener mayor proyección y ser parte de los importantes atractivos de la ciudad.

“Desde el Municipio seguiremos trabajando para generar mejores condiciones para quienes invierten, emprenden y generan empleo”, señaló.

Acompañaron al alcalde en su reunión, el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna; y el director de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila. (El Heraldo de Saltillo)