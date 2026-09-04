Impulsan “Mi Parque Seguro” en plazas rehabilitadas con Activa tu Parque

Participan los Comités Pro Plaza en Lomas del Refugio y Satélite Sur

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González y como parte del trabajo integral que se lleva a cabo en las plazas rehabilitadas con el programa Activa tu Parque, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó reuniones en las colonias Lomas del Refugio y Satélite Sur.

En ambas reuniones se abordó el eje Mi Parque Seguro y participaron integrantes de los Comités Pro Plaza, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de la Contraloría Ciudadana.

Durante estos encuentros se dialogó de primera mano con las y los integrantes de los Comités Pro Plaza para conocer sus inquietudes, además de brindarles recomendaciones en temas de seguridad, ya que el cuidado de estos espacios se realiza en equipo entre comunidad y gobierno.

Ambas plazas fueron rehabilitadas en la presente administración con el apoyo del jugador de los Spurs de la NBA, Harrison Barnes.

Actualmente se encuentran conformados 21 Comités Pro Plaza con 20 integrantes cada uno, a los que semanalmente se siguen sumando usuarios de las plazas.

Asimismo, se mantiene comunicación permanente con las y los integrantes de estos comités a través de grupos ciudadanos de WhatsApp, donde se informa sobre las actividades mensuales que se realizan en las plazas.

Además de ser un canal ciudadano de comunicación, las y los vecinos pueden reportar de manera oportuna situaciones que vayan surgiendo, como luminarias que no estén en funcionamiento o alguna reparación que se requiera, así como proponer jornadas de limpieza comunitaria.

Uno de los propósitos es que la ciudadanía se apropie de estos espacios, en los que cada mes se llevan a cabo actividades culturales y deportivas, así como pláticas y talleres sobre medio ambiente, bienestar animal y seguridad.

Para la realización de diferentes talleres se cuenta además con la participación activa de la sociedad civil y universidades, como Saltillo Verde y el Tecnológico de Monterrey campus Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)