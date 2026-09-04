Será del 1 al 4 de octubre el “Padeltón” a beneficio del  CRIT Saltillo, inscríbete y apoya a niñas y niños con discapacidad

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Coahuila (CRIT) informó que del 1 al 4 de octubre próximo se llevará a cabo el Torneo de Pádel Teletón 2026 denominado “Padeltón”, en el que los amantes de ese deporte podrán mostrar lo mejor de su técnica y además, apoyar con el pago de su inscripción a una gran causa, que es la de apoyar a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad que reciben terapia en ese centro.

La institución dio a conocer que el evento tendrá como sede las instalaciones de Smash Padel Saltillo, ubicadas en José Narro Robles sin número de la colonia Los González y las inscripciones para este torneo ya están abiertas a través de la aplicación Padel Draw, a un costo de sólo mil 100 pesos por persona.

También se informó que las y los ganadores de esta competencia podrán ganar atractivos premios en efectivo que en la rama varonil cuarta, quinta, sexta y séptima fuerza serán de 5 mil pesos para el primer lugar y 3 mil para el segundo, al igual que en Suma 9 y Suma 11.

De igual manera, en la rama femenil los premios serán de 5 mil pesos para la ganadora del primer lugar y 3 mil pesos para el segundo de la cuarta, quinta y séptima fuerza.

Cabe mencionar que el pago de inscripción realizado por las y los participantes incluye el kit de bienvenida, así como trofeo para el primer y segundo lugar en todas las categorías y el cierre de inscripciones será el 28 de septiembre, bajo la aclaración de que será necesario un mínimo de 8 parejas inscritas en cada categoría para que estas puedan declararse abiertas. (ÁNGEL AGUILAR)