Inicia Manolo entrega de uniformes y tenis gratis en las escuelas rurales

De igual manera envían mobiliario nuevo a 150 escuelas públicas de Coahuila

Escobedo.- Desde el municipio de Escobedo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detonó para todo el estado el programa de Mobiliario Escolar, y el programa de Uniformes y Tenis Escolares, y que beneficiarán a miles de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educación básica de Coahuila.

«Desde el municipio de Escobedo detonamos el programa de uniformes y tenis gratuitos para las alumnas y alumnos de las escuelas rurales y el Programa de Mobiliario Escolar, con una inversión de más de 70 millones de pesos para beneficiar a cientos de planteles de todo Coahuila. ¡Aquí le seguimos entrando con todo a la educación!», destacó el gobernador.

Jiménez Salinas señaló que apenas el lunes se arrancó el ciclo escolar 2026-2027 con el gran programa de entrega de útiles escolares y libros de texto gratuitos, que beneficiará a más de 500 mil alumnos de los 38 municipios de la entidad.

El Mandatario estatal mencionó que en las próximas semanas arrancará el programa de construcción de techumbres escolares más grande en la historia de Coahuila, y que su gobierno seguirá invirtiendo miles de millones de pesos en educación en programas como becas escolares para todos los niveles; construcción de obras en escuelas y espacios educativos, en donde se invierten más de 400 millones de pesos; así como programas integrales para las y los alumnos, entre muchos otros.

“Porque para nosotros, la herramienta más poderosa que podemos darle a nuestras niñas, niños adolescentes y jóvenes para que puedan salir adelante, es la educación”, reiteró.

Jiménez Salinas expresó que una parte de la razón de ser de estos programas que se detonan en cada arranque de ciclo escolar, es sumarse al gran esfuerzo económico que realizan las familias.

De la misma manera, anunció que en las próximas semanas se pondrán en marcha los trabajos de modernización del alumbrado público de este municipio, así como la adquisición de una pipa y un camión de basura.

“Aquí en Coahuila le vamos a dar desde donde estamos y para adelante. Vamos a conservar las cosas buenas y vamos a trabajar para mejorar permanentemente porque, a final de cuentas, así somos los norteños”, aseguró.

Manolo Jiménez puntualizó que hoy por hoy, Coahuila es de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias, y que es algo que se ha construido entre todas y todos.

Por su parte, Emanuel Garza Fishburn destacó que al inicio de su administración, Manolo Jiménez lanzó la gran estrategia Impulso Educativo que atiende 10 grandes prioridades en materia educativa, y que una de ellas, precisamente, tiene que ver con la equidad educativa.

Abundó que, en ese sentido, esta gran iniciativa de uniformes y calzado escolar atiende a más de 90 mil alumnos y alumnas de escuelas rurales y urbanas marginadas, con una inversión de 51 millones de pesos.

Además, explicó que con el programa de mobiliario escolar se estará beneficiando a 150 escuelas a lo largo y ancho del estado, con una inversión de 20 millones de pesos.

La alcaldesa Daniela Elizabeth Durán Soto agradeció a Manolo Jiménez por todo su apoyo para el municipio de Escobedo, y mencionó que la entrega de estos programas es apostarle a la educación.

Acompañaron al gobernador en el presídium, Gabriel Elizondo Pérez, Senador de la República; Tehodoro Kalionchiz de la Fuente, diputado federal; Sergio Zenón Velázquez Vázquez, diputado local; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Sergio Armando Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región

Centro – Desierto; Julio Iván Long Hernández, director general del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa; Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica; Ignacio Castillo Cárabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos; Everardo Padrón García, secretario general de la Sección 5 del SNTE; Isela Licerio Luevano, secretaria general de la Sección 38 del SNTE; Beatriz Aydin Martínez Rivas, directora de la escuela primaria “Venustiano Carranza”; Romeo Emanuel Zamarrón Dávila, alumno de la escuela primaria “Venustiano Carranza”. (El Heraldo de Saltillo)