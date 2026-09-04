Motociclista de 16 años sufre grave accidente en la carretera a Zacatecas

Un adolescente de 16 años resultó gravemente lesionado y sufrió una fractura de cráneo, luego de estrellarse con su motocicleta contra la parte trasera de un camión de carga que se encontraba detenido sobre el acotamiento de la carretera Zacatecas, a la altura del ejido Agua Nueva.

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, cuando el menor, identificado como José Guadalupe “N”, aparentemente circulaba a exceso de velocidad. De acuerdo con el peritaje preliminar, por causas aún no determinadas perdió el control de la dirección y terminó impactándose violentamente contra la unidad de carga.

El conductor del camión explicó a las autoridades que se encontraba detenido y descansando cuando escuchó el fuerte golpe en la parte posterior de su vehículo. Al percatarse de lo ocurrido, solicitó auxilio a través del número de emergencias 911.

Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención al adolescente, quien debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo. Su estado de salud fue reportado como grave y con pronóstico reservado.

Cabe señalar que el menor no portaba casco de seguridad al momento del accidente, situación que habría incrementado la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el peritaje oficial determinará la mecánica del accidente y permitirá deslindar responsabilidades. (El Heraldo de Saltillo)