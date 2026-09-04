Promueven cultura de paz entre estudiantes del COBAC Ramos Arizpe

Con el objetivo de fortalecer los factores de protección entre la comunidad estudiantil, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Ramos Arizpe realizó una jornada preventiva con alumnos del plantel “Don Mario Gómez del Bosque” del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC).

Durante la intervención se desarrolló el “Maratón de Juegos Didácticos”, actividad en la que los jóvenes abordaron, mediante dinámicas grupales, temas relacionados con la toma responsable de decisiones, el cuidado de la salud emocional, la convivencia respetuosa y la prevención de adicciones.

Aída García Charles, trabajadora social del CIJ en Ramos Arizpe, señaló que esta clase de ejercicios permite transmitir información preventiva de una manera cercana y accesible para los adolescentes, además de propiciar su participación activa.

“Buscamos que los jóvenes aprendan mientras conviven, expresan sus ideas y reflexionan sobre aquellas decisiones que pueden proteger su bienestar. El juego también puede convertirse en una herramienta importante para hablar de prevención y cultura de paz”, expresó.

García Charles destacó que trabajar directamente en los planteles educativos facilita la identificación de factores de riesgo y contribuye a que los estudiantes conozcan las instituciones a las que pueden acercarse cuando requieran orientación o acompañamiento profesional.

“Es fundamental abrir espacios donde los alumnos se sientan escuchados y comprendidos. Queremos recordarles que pedir ayuda es una decisión responsable y que existen alternativas para enfrentar las dificultades sin recurrir al consumo de sustancias ni a otras conductas perjudiciales”, agregó. (EDUARDO SERNA)