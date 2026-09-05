Segunda víctima de explosión en San Alberto; muere trabajador de gasera

La madrugada de este sábado murió Eduardo Anguiano Hernández, de 58 años, ayudante del operador de la pipa de gas que surtía en el domicilio que explotó el pasado miércoles en la colonia San Alberto, convirtiéndose en la segunda víctima mortal del accidente.

El trabajador de SuperGas permanecía internado en la Clínica Dos del IMSS debido a las severas quemaduras que sufrió durante la explosión, registrada mientras se realizaba el reabastecimiento de un tanque estacionario.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para tomar conocimiento del deceso. El operador de la pipa, Gabriel Ramírez, permanece hospitalizado y bajo custodia policial, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades. (El Heraldo de Saltillo)