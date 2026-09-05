Los jóvenes son el presente del PRI Coahuila: Carlos Robles

Siéntanse orgullosos de tener al mejor gobernador México, Manolo Jiménez, señala Gabriel Elizondo

Manolo Jiménez Salinas llegó a ser gobernador porque desde muy joven ha venido dando resultados con trabajo y amor por Coahuila; por ello, las nuevas generaciones están llamadas a seguir ese ejemplo, aseguró el presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, en el marco de la entrega de los Galardones RED 2026.

El PRI Coahuila y la Red de Jóvenes por México reconocieron el trabajo, talento y compromiso de 16 jóvenes, quienes se han destacado en distintas áreas por su labor y entrega.

En su mensaje, Carlos Robles Loustaunau destacó que “el futuro se prepara, pero el presente se trabaja”, al señalar que una de las responsabilidades de los partidos políticos es abrir espacios para que las nuevas generaciones se preparen, participen y demuestren de qué son capaces.

El dirigente priista puso como ejemplo la trayectoria del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien, dijo, desde temprana edad demostró su vocación de servicio y fue construyendo su carrera política paso a paso, responsabilidad por responsabilidad, hasta llegar a encabezar el Gobierno de Coahuila.

“Los grandes cargos no se construyen de la noche a la mañana”, señaló.

Robles Loustaunau señaló que detrás de cada nueva responsabilidad asumida por Jiménez Salinas hubo un elemento indispensable: resultados contundentes.

El senador de la república, Gabriel Elizondo Pérez, destacó el trabajo que realiza Manolo Jiménez Salinas para tener un Coahuila fuerte, unido y trabajando.

“Tenemos las mejores oportunidades en el PRI gracias a la unidad que hoy lleva nuestro gobernador Manolo Jiménez; siéntanse orgullosos de tener al mejor gobernador de todo México, Manolo Jiménez Salinas”, expuso.

El liderazgo se construye a diario.- Terashima

En su intervención, el Presidente de la Red de Jóvenes por México, Iván Terashima Zamora invitó a los jóvenes a ser líderes desde su ámbito de influencia.

“El verdadero liderazgo se construye con carácter. Con disciplina. Con trabajo. Con lealtad. Con resultados. Pero, sobre todo, se construye en la adversidad.

“Quiero una generación fuerte, una generación que tenga carácter, que cuando pierda, aprenda. Que cuando gane, sea humilde. Que cuando se equivoque, lo reconozca. Que cuando caiga, se levante. Y que cuando llegue a una posición de liderazgo, nunca se olvide de la gente que estuvieron con él”, expuso.

En su mensaje, al recibir el reconocimiento, Yareli Noh García, en representación de las y los jóvenes galardonados, destacó que cada reconocimiento es resultado de historias de esfuerzo y sacrificio, y llamó a las nuevas generaciones a dejar de ser espectadoras para involucrarse y trabajar por sus comunidades.

Señaló que la juventud priista tiene el reto de fortalecer al partido con nuevas ideas, preparación, cercanía y vocación de servicio, además de defender lo que se ha construido en Coahuila y asumir con responsabilidad los espacios que permitan seguir dando resultados.

Por su parte, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado, recordó ante los jóvenes el tiempo cuando comenzó a trabajar en el priismo coahuilense, realizando todo tipo de tareas.

“Saber que cuando uno quiere a su estado no hay tarea mínima para seguir defendiendo el proyecto de gobierno que ha mantenido a Coahuila fuerte y unido como el que en este momento tiene Manolo Jiménez”, subrayó.

Asistieron al evento, entre otros, Olivia Martínez Leyva, secretaria general del CDE; Iván Terashima Zamora, presidente estatal de la Red de Jóvenes por México; Eduardo Medrano Aguirre, presidente del Comité Municipal del PRI en Saltillo, y César Iván Moreno Aguirre, delegado político del CDE del PRI en Saltillo, además de Jesús Javier Sáenz González, Jefe de Despacho de Presidencia del CDE del PRI.

También participaron presidentes de los Comités Municipales de la Red Jóvenes por México de los 38 municipios de Coahuila, integrantes del equipo estatal de la organización y líderes universitarios.

El encuentro estuvo acompañado por un ambiente festivo y juvenil, con música, porras, selfies y muestras de entusiasmo entre las y los asistentes, quienes celebraron a los jóvenes reconocidos en esta edición de los Galardones RED Coahuila 2026.

Durante el evento, recibieron los Galardones RED 2026: