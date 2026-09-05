MARS inaugura la Feria de Torreón 2026; celebran 80 años de fiesta, familia y tradición

Invitan a vivir la experiencia de las nuevas atracciones del 4 de septiembre al 4 de octubre. En Torreón ¡Vamos Seguros!

Torreón,.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró la tarde de este viernes la Feria de Torreón que en su edición 2026 celebra su 80 aniversario. Este espacio de convivencia familiar se ha vuelto ya una tradición que se mantiene vigente y que año con año se renueva con nuevas atracciones y experiencias para quienes la visitan.

El presidente municipal resaltó el valor y el impacto que tiene la Feria para los torreonenses, pues es, dijo, motivo de encuentro para los amigos, un lugar además donde las niñas y niños viven momentos que conservarán siempre y en el que las familias fortalecen los lazos que nos unen como comunidad.

“Nos llena de orgullo que esta tradición llegue a sus 80 años de historia, generando cada año más de 4 mil empleos directos, recibiendo alrededor de 600 mil visitantes y generando una derrama económica superior a los 500 millones de pesos”, resaltó el edil.

La Feria de Torreón conserva las tradiciones y al mismo tiempo, incorpora nuevas atracciones, nuevos espacios y mejores experiencias para toda la familia.

Riquelme Solís invitó a las familias a visitar la Feria, y señaló que el Municipio participa en coordinación con el comité organizador para garantizar a los visitantes un espacio seguro.

“En Torreón tenemos una convicción muy clara: La seguridad es el punto de partida de todo. Hoy podemos disfrutar de esta gran fiesta familiar porque con el trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Torreón vive una etapa de estabilidad, orden y certidumbre que se refleja en espacios como este en donde las familias pueden acudir con tranquilidad”, externó.

Asimismo, el alcalde reconoció el esfuerzo de los empresarios, comerciantes, expositores y emprendedores que participan en esta edición de la Feria. “Gracias por seguir apostando por Torreón, por generar empleo y aportar al dinamismo de nuestra economía regional. Esta Feria es reflejo de todo eso, de nuestra identidad, alegría y capacidad de seguir haciendo comunidad”.

Posterior al corte de listón inaugural, el alcalde hizo un recorrido junto con las autoridades por diferentes módulos de la Feria, en los que hay también presencia de la Administración como el Paseo de las Emprendedoras del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), o el área del DIF Torreón con los A-Pollos, los cuales, con lo recaudado, sumarán para la construcción de Casa Fuerza Mayor.

Estuvieron también Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, en representación del gobernador; Jesús Torres Reza, representante del Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Francisco Adolfo Von Bertreab Espinosa, presidente del Consejo Directivo de la Feria; Ricardo Ortiz Hernández, responsable de Finanzas del Consejo Directivo de la Feria Torreón; Rodolfo Daniel Alcalá Moya, presidente del Club Rotario de Torreón; y Antonio Hernández Astorga, presidente de Rotarios de Torreón. (El Heraldo de Saltillo)