Propone Rubén Moreira regular tarifas aéreas, para frenar abusos en precios de boletos de avión

El diputado del PRI busca establecer reglas claras para fijar las tarifas aéreas nacionales y proteger a los pasajeros de incrementos desproporcionados

Ciudad de México.- A fin de proteger a los pasajeros de incrementos arbitrarios y desproporcionados por parte de las líneas aéreas, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa que propone establecer reglas claras para la fijación de las tarifas aéreas nacionales, garantizando la viabilidad de la industria y una ganancia legítima para las aerolíneas.

Lo anterior, como parte de la agenda que el GPPRI impulsa para defender los derechos de los consumidores, pues las personas usuarias necesitan reglas claras frente a servicios que forman parte de su vida diaria.

Actualmente, el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil permite que las aerolíneas fijen libremente sus precios. La propuesta de Moreira Valdez conserva este principio, pero condiciona su ejercicio a criterios vinculados con el costo real de operar el vuelo, evitando que la tarifa dependa exclusivamente de la demanda, la disponibilidad de asientos o la proximidad de la fecha del viaje.

«El precio de un boleto debe guardar relación con los costos que efectivamente representa el servicio. Si esos costos aumentan, la tarifa podrá reflejarlo; lo que se pretende impedir es que el precio se multiplique únicamente porque quedan pocos lugares o una persona necesita viajar con urgencia», explicó Moreira Valdez.

El congresista agregó que para garantizar un equilibrio y evitar que el margen de ganancia quede sujeto a decisiones unilaterales, propone la creación de un Comité Técnico de Tarifas Aéreas.

Este órgano, explicó, estará integrado por representantes de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional Antimonopolio, el cual se encargará de determinar y actualizar el porcentaje máximo de ganancia aplicable al transporte aéreo nacional de pasajeros.

El coordinador de los diputados federales priistas detalló que su proyecto también regula expresamente el uso de tarifas dinámicas y algoritmos comerciales. Su objetivo, dijo, es impedir que estas herramientas incrementen de forma discrecional los precios de los boletos basándose en el número de búsquedas realizadas, la urgencia del pasajero o la falta de alternativas en el mercado, cuando dichos factores sean ajenos a variaciones reales en los costos.

Finalmente, Rubén Moreira explicó que esta propuesta de reforma fortalece la coordinación interinstitucional al incorporar formalmente a la Profeco en las labores de vigilancia y robustecer la intervención de la Comisión Nacional Antimonopolio para sancionar cualquier indicio de colusión entre aerolíneas que afecte la libre concurrencia y la economía de las familias mexicanas. (El Heraldo de Saltillo)