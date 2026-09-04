Inhabilita Marina segundo mayor narcolaboratorio del sexenio

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina (Semar) inhabilitó en Sinaloa el segundo laboratorio clandestino de drogas sintéticas de mayor magnitud localizado en lo que va de la actual Administración, donde fueron aseguradas más de 16 toneladas de aparente metanfetamina.

El complejo, ubicado el 3 de septiembre en las inmediaciones de Corralejo, tenía una superficie aproximada de 5 mil 700 metros cuadrados y capacidad para producir droga a gran escala, informó el Gabinete de Seguridad.

En el sitio, elementos de la Armada de México aseguraron unos 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción, además de 4 mil 350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual.

También fueron encontrados 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la inhabilitación de ese complejo representó una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones criminales.

El operativo formó parte de tres acciones realizadas por la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las inmediaciones de Corralejo y Corral Viejo, Sinaloa.

“El resultado deriva del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecido con intercambio de información con agencias de Estados Unidos”, destacó Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

Un día antes, el 2 de septiembre, en Corralejo, personal naval localizó otro laboratorio de unos 800 metros cuadrados, donde aseguró 300 kilos de metanfetamina terminada y 645 litros de producto en cocimiento. (AGENCIA REFORMA)