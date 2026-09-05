Gabriela Hernández Ibarra

Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 31 años

Traslado ayer para su Velación e Inhumación a Monclova Coahuila

Daniela Guadalupe Valdez Ordoñez

Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 27 años

Traslado este sábado para su Velación e Inhumación a Monclova Coahuila

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José De León Mireles

Falleció el 04 de septiembre del 2026 a la edad de 68 años

Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Carlos Gaona Dávila

Falleció el 05 de septiembre del 2026 a la edad de 90 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Patricia Cedillo Coronado

Falleció el 05 de septiembre del 2026 a la edad de 84 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad