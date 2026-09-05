Gabriela Hernández Ibarra
Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 31 años
Traslado ayer para su Velación e Inhumación a Monclova Coahuila
Daniela Guadalupe Valdez Ordoñez
Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 27 años
Traslado este sábado para su Velación e Inhumación a Monclova Coahuila
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José De León Mireles
Falleció el 04 de septiembre del 2026 a la edad de 68 años
Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Carlos Gaona Dávila
Falleció el 05 de septiembre del 2026 a la edad de 90 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Patricia Cedillo Coronado
Falleció el 05 de septiembre del 2026 a la edad de 84 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad