Quedan pareja y bebé lesionados al impactar auto con tráiler sobre la carretera Monclova

Una pareja y su bebé resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban chocó contra un tráiler de plataforma, durante la madrugada de este sábado en Escobedo.

El accidente fue reportado a las 00:20 horas sobre la Carretera a Monclova, entre el Libramiento Noreste y la Carretera a Colombia, en la Colonia Andrés Caballero, informó Protección Civil del Estado.

Hasta el lugar acudieron rescatistas y paramédicos de la Cruz Roja, luego de que se reportara que había personas atrapadas dentro de un vehículo.

Las corporaciones atendieron el reporte de un accidente vial en el que participaron un automóvil Jetta y un tráiler de plataforma, y en un principio se informó que había una persona prensada.

Al arribar, los rescatistas localizaron a tres integrantes de una familia lesionados.

Los paramédicos atendieron a una mujer de 21 años, un hombre de 24 y una bebé de un año y medio, quienes fueron trasladados al Hospital General de Zona Número 21 del IMSS en ambulancias de diferentes corporaciones.

Tránsito y Movilidad de Escobedo informó que en el percance participó un tráiler de plataforma plana, en color rojo, con placas 50-BN3T, y un automóvil Jetta blanco, con placas TSV-490-A.

De acuerdo con los informes, el automóvil se habría impactado contra la plataforma del tráiler.

Las autoridades investigan las causas del accidente para establecer cómo ocurrió y determinar al presunto responsable. (El Heraldo de Saltillo)