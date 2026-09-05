Cumple 17 horas bloqueo en Tabasco por fallas de agua y luz

Ciudad de México.- Sin acuerdos con las autoridades, el bloqueo en la carretera Villahermosa-Frontera, a la altura de Tamulté de las Sabanas, Tabasco, superó las 17 horas en protesta por el desabasto de agua potable y los continuos apagones.

Habitantes indígenas chontales de la comunidad y 13 poblados aledaños mantienen cerrada la circulación vehicular en ambos sentidos a la altura del kilómetro 26+900, para exigir soluciones definitivas a las fallas en los servicios.

La movilización comenzó la tarde de este viernes 4 de septiembre, pasadas las 17:00 horas, luego de que reuniones con representantes del gobierno estatal y local terminaran sin acuerdos concretos.

Ante la falta de compromisos firmados, el grupo de manifestantes instaló barricadas con ramas y llantas incendiadas para interrumpir el flujo del transporte. La humareda, acompañada por detonaciones de cohetes, paralizó el paso de unidades de carga y automóviles particulares en esta vía estratégica que conecta al sureste del país.

Durante la noche, las personas congregadas pernoctaron en la cinta asfáltica tras habilitar un campamento improvisado.

La exigencia central de los ciudadanos inconformes se enfoca en el suministro regular de agua y la construcción de una subestación eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un proyecto que, según afirman, fue pactado tras una protesta similar realizada en mayo de 2025 y que reprochan, hasta la fecha permanece incumplido.

A lo largo de la mañana de este sábado, son múltiples los llamados de organizaciones ciudadanas y advertencias sobre un posible despliegue de las fuerzas públicas.

A través de convocatorias locales, la Delegación Municipal de la Villa Tamulté de las Sabanas llamó a la población a sumarse al plantón, mientras que sectores del transporte público, como taxistas de la ruta, recomendaron a los usuarios postergar viajes hacia la zona debido a la permanencia del cierre.

«Atenta invitación ciudadanos de la Villa Tamulté de las Sabanas. Se les invita a una reunión, hoy 5 de septiembre a las 10 am para organizarlos para apoyar a los compañeros en el plantón», fue el llamado de la Delegación.

«Exijan la presencia del gobernador y del director de CFE, y no los dejen ir hasta que realmente den una solución real y se empiece a trabajar en la subestación», expresó uno de los manifestantes en el punto del bloqueo, reiterando la postura de sostener la medida de presión de manera indefinida.

El malestar por las variaciones de voltaje -que según los manifestantes dañan los electrodomésticos y paralizan el sistema de agua- mantiene firme la resistencia en la región yokot’an.

Aunque al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional (GN) para resguardar el tramo federal e intentar un diálogo, la representación comunitaria condicionó la apertura de la carretera a la presencia directa del Gobernador Javier May Rodríguez (Morena) o de funcionarios con capacidad de decisión ejecutiva.

Frente a versiones que alertan sobre la posible intervención de grupos antimotines para desalojar la arteria vial, las comunidades aledañas han reforzado la concentración en el entronque, con el argumento de defender sus derechos de libre manifestación y exigir la cobertura garantizada de los servicios básicos. (Agencia Reforma)