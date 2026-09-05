Protección Civil mantiene vigilancia ante lluvias fuertes y rachas de viento en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este sábado se prevé cielo medio nublado a nublado en Coahuila, con chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la tarde se espera ambiente caluroso en la mayor parte del estado y muy caluroso en el noreste. Asimismo, se pronostica viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, principalmente durante las tormentas.

Las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Además, las descargas eléctricas y las rachas de viento pueden representar un riesgo para la población y ocasionar la caída de árboles, anuncios publicitarios u otras estructuras.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas susceptibles de inundación durante las lluvias.

* Resguardarse en un lugar seguro durante las tormentas y descargas eléctricas.

* Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

* Evitar permanecer a la intemperie durante las tormentas eléctricas.

* Extremar precauciones al conducir ante pavimento mojado, reducción de visibilidad, encharcamientos o inundaciones.

* No arrojar basura en la vía pública, a fin de evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

* Mantenerse atento a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)